El Almacén Cultural cumple 5 años y convoca a colaborar con su campaña navideña

A cinco años de trabajo en Cipolletti, el Almacén Cultural impulsa la campaña “Navidad para Todos” para que las fiestas lleguen a las familias que más lo necesitan.

El Almacén Cultural celebró cinco años de vida comunitaria en Cipolletti , un recorrido construido desde la organización, la cultura y la economía solidaria. Lo que nació como un pequeño proyecto autogestivo se transformó en una cooperativa de trabajo que hoy es punto de encuentro artístico, gastronómico y social para cientos de familias. En ese marco, el espacio lanzó una campaña solidaria navideña con el objetivo de acompañar a los barrios más vulnerables.

Antonela Ramos , referente del proyecto, repasó estos años con emoción y un profundo reconocimiento a la comunidad. “Queremos agradecer a toda la comunidad de Cipolletti y alrededores por acompañar y abrazar al Almacén Cultural. Eso nos dio fortaleza para que hoy, después de 5 años, tenga este recorrido y toda esta construcción de una cooperativa de trabajo real, con un futuro muy amplio y dedicada al trabajo territorial, comunitario y cultural”, expresó.

Desde su apertura, El Almacén Cultural se propuso sostener una cultura accesible y cercana, impulsada por quienes viven y trabajan en los barrios. El camino no fue sencillo, pero la apuesta colectiva permitió crecer año tras año.

En los últimos 12 meses, el espacio logró sostener una intensa agenda cultural con talleres, ferias, espectáculos y propuestas para artistas locales de todos los géneros. A eso se sumó la consolidación del parador gastronómico, ampliando el menú y generando nuevas fuentes de trabajo a través de la cocina casera al paso, que atrajo a vecinos de distintos sectores de la ciudad.

El trabajo territorial también se fortaleció: el Almacén acompañó actividades barriales, organizó eventos comunitarios y mantuvo las puertas abiertas para quienes necesitan un lugar donde estar, crear, compartir o simplemente encontrarse. “Cinco años de un espacio que nació desde abajo, con amor, organización y el compromiso de quienes soñamos con una cultura viva, popular y accesible para todas y todos”, resumió Ramos.

Durante el último año se incorporaron nuevas expresiones artísticas, desde murgas hasta grupos musicales, que convirtieron al Almacén en un punto de encuentro cotidiano. Y paralelamente se gestionaron mejoras para adquirir herramientas, mobiliario y equipamiento que permitan seguir creciendo. “Creamos más oportunidades laborales, demostrando que la economía popular es una herramienta real de desarrollo y dignidad”, agregó la referente.

Día del Niño coop Almacén Cultural (1).png Las actividades barriales caracterizan al espacio cultural en la ciudad. Archivo

Próximo objetivo: una Navidad solidaria para todas las familias

En línea con su identidad comunitaria, la cooperativa lanzó la campaña “Navidad para Todos”, destinada a garantizar que las fiestas lleguen también a los hogares que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad económica.

El Almacén recibe donaciones de pan dulce, turrones, budines, garrapiñadas y otros productos navideños que serán distribuidos en distintos barrios. El punto de recolección es la sede del espacio, ubicada en Ruta 22 y Mastrocola. Quienes quieran colaborar también pueden contactarse al 299-5569385.

actividad navidad almacen cultural

“Cada aporte hace posible que más hogares puedan celebrar la Navidad con dignidad y alegría. Agradecemos profundamente cualquier acompañamiento en la difusión”, expresaron desde la organización, destacando que la campaña se realizará de manera comunitaria, sin intermediarios y con participación de voluntarios.

Con el aniversario encima y la campaña solidaria en marcha, El Almacén Cultural reivindica su identidad en un espacio que trasciende lo físico para convertirse en la expresión de una comunidad organizada. “Un proyecto colectivo, una trinchera cultural y un abrazo para la comunidad. Gracias a cada persona que pasó, apoyó, trabajó, confió y apostó a este sueño. Vamos por mucho más. Porque cuando nos organizamos, todo es posible”, cerró Ramos.