Roca regulará Uber y anuncia obras por más de $34 mil millones para 2026

En la apertura legislativa, María Emilia Soria adelantó que regularán las aplicaciones de transporte y confirmó un ambicioso plan de obras en distintos barrios de General Roca.

La intendenta de General Roca , María Emilia Soria , inauguró este viernes el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso marcado por anuncios claves para el año que comienza: el avance hacia una regulación municipal de las plataformas de transporte como Uber y un ambicioso plan de obras públicas que superará los $34.699 millones de inversión durante 2026 .

El acto se desarrolló en el recinto legislativo local y estuvo encabezado por el presidente del Concejo Deliberante, Juan Garabito . Participaron concejales, el senador nacional Martín Soria , legisladores provinciales, integrantes del Tribunal de Cuentas, autoridades universitarias, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, empresarios y vecinos.

Durante su mensaje, la jefa comunal trazó los ejes centrales de su gestión para el año en curso, que estarán orientados a tres pilares principales: obra pública, políticas sociales y desarrollo productivo . Sin embargo, uno de los anuncios que generó mayor expectativa fue la confirmación de que el municipio avanzará en un marco normativo para regular el funcionamiento de Uber en la ciudad , en un contexto de crecimiento del uso de plataformas digitales de transporte y luego de años de disputas en la ciudad con sectores que se oponen, como los Taxis.

UBER en General Roca - Imagen generada con IA LM Cipolletti.png Se anunció la regulación de las aplicaciones de transporte como Uber en General Roca para que sean legales. Imagen ilustrativa generada con IA

Hacia una regulación de Uber en la ciudad

Aunque no se detallaron los alcances específicos de la normativa, la Intendenta confirmó que el municipio trabaja en una regulación para ordenar el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber, que ya operan de manera informal en distintos puntos del Alto Valle.

El objetivo, según trascendió, será establecer reglas claras para conductores, plataformas y usuarios, en un escenario que también involucra al sistema tradicional de taxis y remises.

La discusión sobre Uber se instaló y generó debates entre la modernización del transporte urbano y la protección de los servicios habilitados. Desde el municipio de Roca plantean que la regulación buscará garantizar seguridad, controles y competencia equitativa, evitando situaciones de informalidad.

Maria Emilia Soria - General Roca Soria aseguró además un plan de obras públicas para el 2026. Gentileza

Un plan de obras de gran escala

Más allá del debate por las plataformas de transporte, el discurso de Soria estuvo centrado en la continuidad de la obra pública municipal, incluso en un contexto de parálisis de proyectos financiados por el Estado nacional.

“Roca va a seguir siendo la ciudad que más obras hace”, afirmó la intendenta al anunciar el volumen de inversión proyectado para este año. Entre las obras que se ejecutarán durante 2026 se destacan:

Nuevo polideportivo en calle América y Jorge Newbery.

en calle América y Jorge Newbery. Ampliación del Paseo del Canal Grande , en la margen sur entre Damas Patricias y Rosario de Santa Fe.

, en la margen sur entre Damas Patricias y Rosario de Santa Fe. Cerramiento de la pileta del Centro Deportivo Municipal Zona Norte .

. Pavimentación de calle Güemes .

. Pavimento y cordón cuneta en calle 25 de Mayo entre Damas Patricias y San Juan .

. Nuevo puente y pavimentación en calle Cipolletti , entre Isidro Lobos y 25 de Mayo.

, entre Isidro Lobos y 25 de Mayo. Pavimentación en calle Los Álamos entre Jujuy y Portugal .

. Pavimento y cordón cuneta en calle Evita entre avenida Roca y Mendoza .

. Repavimentación en Rosario de Santa Fe y Gelonch .

. Nuevas veredas y estacionamiento a 45° en calle 25 de Mayo.

en calle 25 de Mayo. Extensión de la red cloacal en sectores de la ciudad.

en sectores de la ciudad. Recambio total de luminarias de sodio por tecnología LED .

. Nueva plaza en barrio La Rivera con juegos, forestación y cancha de fútbol.

con juegos, forestación y cancha de fútbol. Plaza temática de dinosaurios en Paso Córdoba .

. Electrificación en barrio Aeroclub Norte .

. Red de gas en barrio María Auxiliadora.

General Roca drone Con fondos propios, el municipio dará continuidad a las obras ya en ejecución dentro de la ciudad. Gentileza

Continuidad de obras iniciadas

Soria también repasó los proyectos ejecutados durante 2025, entre ellos la extensión del Paseo del Canal Grande, la instalación de más de mil luminarias LED, la construcción de plazas y playones deportivos, redes de agua y energía en distintos barrios y trabajos de pavimentación en sectores clave de la ciudad.

Educación y contención social

Otro de los anuncios relevantes fue el incremento del 60% en la inversión municipal en becas educativas, que alcanzará este año los $413 millones. El programa contempla:

1.250 becas primarias de $130.000.

de $130.000. 750 becas secundarias de $140.000.

de $140.000. 200 becas universitarias de $230.000.

de $230.000. Becas para jóvenes y adultos que estudian en turno vespertino.

Becas para egresados de los Centros Educativos Comunitarios Infantiles.

Además, el municipio continuará impulsando más de 500 talleres municipales deportivos y culturales, que actualmente cuentan con más de 15 mil inscriptos.

sesion inaugural general roca 2026 Por el efecto Vaca Muerta, impulsarán la creación de dos nuevos parques industriales en la ciudad. Gentileza

Desarrollo productivo y Vaca Muerta

En el plano económico, la intendenta señaló que la cercanía con la cuenca de Vaca Muerta abre oportunidades para el crecimiento industrial local. Por ello, el municipio continuará promoviendo el desarrollo de los dos parques industriales de Roca, además de impulsar capacitaciones laborales y estrategias para diversificar la matriz productiva.

También se reforzarán los programas de acompañamiento a la fruticultura regional, en coordinación con organismos como INTA y SENASA.

Un año complejo pero con inversión municipal

En diálogo con medios locales, Soria reconoció que el escenario económico nacional genera dificultades para municipios y comercios, pero aseguró que la gestión continuará priorizando la inversión pública y el control del gasto.

“Va a ser un año complejo, pero vamos a seguir trabajando para llevar obra pública y acompañar a quienes más lo necesitan”, sostuvo.

En ese marco, la regulación de Uber y el plan de infraestructura aparecen como dos de los ejes que marcarán la agenda municipal de General Roca durante 2026.