Crece la polémica por UBER: ahora en General Roca

captrura uber general roca 9 de mayo.PNG UBER funciona de manera no regulada en General Roca. Captura

Según declaraciones de Gonzalo Barbero, referente libertario en General Roca, la situación es alarmante: “En Roca la situación es tremenda. El Estado municipal a cargo de María Emilia Soria salió a perseguir los UBER y a secuestrar el vehículo a la pobre gente que está ganando su mango. Ya llevan más de tres vehículos secuestrados en esta semana y siguen en la misma línea”, afirmó en diálogo con LM Cipolletti.

Barbero agregó que los operativos municipales parecen una “cacería organizada” y que hay serias dudas sobre la legalidad de los procedimientos: “Pareciera que convocan a los pasajeros y los interceptan, porque si no, no se entiende cómo pueden identificar a los vehículos en plena ciudad, cuando no tienen ninguna señalización”. Además, criticó duramente la falta de voluntad política para abordar el tema: “El municipio no quiere tratar este proyecto de ordenanza que presentamos desde La Libertad Avanza General Roca hace más de dos semanas. Lo tienen ahí los concejales y no han hecho nada al respecto”.

El espacio libertario insiste en que lo que está en juego no es solo un modelo de transporte, sino derechos fundamentales. “Esto no es una discusión técnica, es una persecución política. No se puede castigar al que quiere trabajar, ni mucho menos criminalizar a quienes buscan una alternativa frente a la crisis. Nadie debería perder su herramienta de trabajo por ofrecer un servicio que la gente elige todos los días”, expresaron. Para aquellos roquenses que quieren apoyar la iniciativa, invitan a firmar acá: UBER en General Roca

captura formulario uber general roca.PNG Formulario para apoyar la petición de UBER en General Roca. Captura Google Forms

El comunicado del municipio

La Dirección Municipal de Tránsito y Transporte informó que “el servicio de transporte a través de la aplicación UBER no cuenta con habilitación para operar en la ciudad”.

“La utilización de este tipo de plataformas implica un riesgo para los usuarios, ya que los vehículos no se encuentran sometidos a los controles de seguridad exigidos por la normativa local. Esto significa que no se garantiza que el conductor posea licencia profesional, seguro de responsabilidad civil para personas transportadas, ni que el vehículo cumpla con las condiciones necesarias para el traslado seguro de pasajeros”, sostuvieron

Además recordaron que los taxis habilitados oficialmente deben contar con: cartel luminoso en el techo, obleas identificadoras en las puertas delanteras, número de licencia visible en puertas y baúl, credencial del conductor a la vista, reloj taxímetro y libro de quejas disponible. Además, el pasajero tiene derecho a exigir el comprobante del viaje con el importe exacto, fecha y horario del servicio.