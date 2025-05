Buteler por Uber: "Hay que avanzar en la regulación de las aplicaciones en la ciudad"

El mandatario entendió el malestar de los taxistas ante esta situación: “Uno entiende el reclamo de los taxistas porque ellos están en el marco de la legalidad y Uber no lo está. Pagan impuestos, cumplen con requisitos, tienen habilitaciones, mientras que quienes trabajan con Uber no lo hacen, ni siquiera pagan una habilitación comercial”.

Para el intendente, el verdadero debate que debe darse no es sobre una empresa en particular, sino sobre todo el sistema de transporte por aplicaciones. “No hablemos solo de Uber, estamos hablando del sistema de aplicaciones como alternativa de transporte”, aclaró.

Taxis Cipolletti - EP.JPG Los taxistas de la ciudad repudian la utilización del servicio de Uber. Estefanía Petrella

Buteler aseguró que el municipio está dispuesto a encarar un proceso de modernización del sistema de transporte, como ya ocurrió con la reciente licitación del transporte público. “A medida que va avanzando la modernidad de las sociedades, las aplicaciones aparecen como una alternativa válida. Incluso en otras ciudades los taxis ya funcionan con apps. Ahí es donde hay que trabajar para modernizar el sistema, pero siempre dentro del marco regulatorio municipal”.

El intendente confirmó que será el Ejecutivo el que impulse este proceso. “Es una posta que tiene que tomar el Ejecutivo, y que debe trabajarse con el Deliberante porque tiene que ver con ordenanzas y reglamentaciones. Pero también hay que incluir a todos los actores: los que hoy ya trabajan con aplicaciones y los que no, como los taxis”, señaló. En ese sentido, remarcó que el camino será el del diálogo y el consenso: “A través del diálogo se llega a todos lados”.

Respecto a los incidentes registrados entre choferes, Buteler fue categórico: “La violencia no se justifica y nunca puede ser un mecanismo de orden. Eso va por vía judicial. Nunca puede ser violento el mecanismo del trabajo dentro de la ciudad, con lo cual no estamos de acuerdo”. Sin embargo, también fue firme sobre el rol del municipio: “Si en un control detectamos un sistema de transporte que no está habilitado por la municipalidad, lógicamente no podemos dejarlo trabajar. Es como si un colectivo viniera a levantar pasajeros sin estar autorizado”.

Buteler insistió en que la discusión ya no se puede postergar: “Hay que dar el debate sobre el sistema de aplicaciones en la ciudad porque es lo que está pidiendo la gente. Ya funciona bien en otras localidades, y tenemos que ponernos a la altura”.

Captura uber 2 de mayo.PNG Si uno igresa a la aplicación de Uber y selecciona destinos dentro de la ciudad, continúan saliendo opciones para utilizar el servicio. Captura realizada el 2 de mayo

Uber sigue funcionando en la ciudad

Pese a la postura aperturista del Ejecutivo y a la intención de iniciar un camino de regulación, Uber continúa funcionando en la ciudad de Cipolletti de manera informal. No hay control municipal específico ni habilitación comercial vigente para esta plataforma, por lo que cada viaje realizado bajo esta modalidad se encuentra fuera del marco legal. Mientras tanto, los choferes que operan bajo este sistema lo hacen sin cumplir con los requisitos que sí se exigen a taxis y remises, lo que profundiza la tensión entre los sectores.

El servicio, sin embargo, sigue siendo elegido por una parte de los usuarios. Para utilizarlo, el pasajero solo debe descargar la aplicación en su celular, crear un perfil con sus datos personales, cargar un método de pago (tarjeta o efectivo) y establecer un punto de partida y destino. La app calcula un costo estimado del viaje y, una vez confirmado, asigna un conductor. El usuario puede ver en tiempo real la ubicación del vehículo, los datos del chofer, su calificación, y contactarse directamente si es necesario. La simpleza y agilidad del sistema, sumado a tarifas competitivas, son algunos de los factores que explican su crecimiento, aún sin estar regulado.

LM Cipolletti simuló un viaje desde la aplicación con punto de partida desde calles 9 de Julio y Brentana hasta la Puente 83, el servicio arrojó disponibilidad para buscar al pasajero en 7 minutos con un costo estimado de $9.810. En el mapa figuraba en tiempo real al menos dos autos disponibles en la ciudad.