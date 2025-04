¿Puede funcionar Uber en la ciudad? Avanza el servicio pese a su ilegitimidad: qué opinan los concejales

Uber avanza en Cipolletti pese a no estar regulado. Crece la tensión con taxistas y el debate sobre su legalización aún no llega al Concejo.

Por ahora, Uber no está habilitado en Cipolletti . Sin embargo, la realidad parece ir por otro carril. Durante el último fin de semana, al menos dos conductores que trabajan con la app fueron increpados por taxistas, y uno de ellos radicó la denuncia correspondiente. Según informó LM Cipolletti , los choferes fueron rodeados cuando se encontraban detenidos y amenazados con frases como: “Vos acá no trabajás más” . Los incidentes, aunque aislados, reflejan un conflicto que se agudiza y una tensión que viene creciendo en paralelo al uso de esta plataforma en la ciudad.

Desde el Concejo Deliberante , la respuesta es ambigua. Consultada por este medio, la presidenta del cuerpo legislativo, Karina Álvarez , reconoció que actualmente no hay iniciativas concretas para discutir la regulación de este tipo de servicios . Lo mismo señaló la concejal María José Manonelles , quien sostuvo que aún no tiene una postura tomada, ya que “es un tema que necesita un tratamiento especial” y confirmó la ausencia del debate legislativo .

No obstante, algunas voces dentro del Concejo se muestran más abiertas. La concejal Ana María Nápoli sostuvo que “sería factible la llegada del servicio”, y consideró que Uber podría “abrir el juego del transporte de pasajeros en la ciudad”. Aunque admitió no conocer en profundidad los aspectos técnicos de su implementación, sí advirtió que este tipo de iniciativas suelen generar resistencia, sobre todo en un contexto en el que se encuentra en marcha una nueva licitación del servicio público de transporte.

Por su parte, el concejal Martín Posse declaró que "es una tema que ya está instalado en la sociedad y que en algún momento, en el mediano o corto plazo, se tendrá que dar la discusión en diferentes ámbitos", confirmando además que no tiene una posición tomada al respecto.

uber cipolletti captura.PNG En la aplicación, suelen figurar al menos dos vehículos disponibles para realizar viajes de Uber en la ciudad. Captura

La app de Uber se utiliza en la ciudad

Mientras tanto, los vecinos ya están utilizando la aplicación. El mecanismo es sencillo: se crea un perfil con datos personales, se selecciona el punto de partida y el destino, y se elige el medio de pago, que puede ser tarjeta o efectivo. La app indica de inmediato cuánto costará el viaje y cuántos minutos faltan para que llegue el auto. Tanto el pasajero como el conductor acceden a la información personal del otro, incluyendo nombre, foto, patente y modelo del vehículo. Además, el sistema permite comunicarse directamente para coordinar detalles del encuentro.

En otras ciudades del país, Uber logró avanzar incluso en contextos similares de informalidad, hasta que el crecimiento del servicio forzó a las autoridades a tomar decisiones legislativas. En algunos casos, como Mendoza o la Ciudad de Buenos Aires, se optó por regular y habilitar el servicio, incorporándose al sistema de transporte local bajo ciertas condiciones. De igual forma se busca avanzar en Neuquén y Bariloche, en donde la aplicación debutó en este último destino pero con un servicio exclusivo de lanchas denominado Uber Boat.

UBER usuario.png Los usuarios de las aplicaciones eligen cada vez más utilizar estos servicios en todo el país para movilizarse. Gentileza X Uber

"Primordial pensar en el usuario"

Desde una mirada técnica, Iván Leske, consultor de Urbanoides y miembro de la Coalición Argentina de Movilidad Segura, sumó su visión al debate: “Tenemos que pensar en el usuario que se ve beneficiado. Entonces, si nosotros le quitamos algo que le está dando un mejor servicio que la alternativa a la que estamos acostumbrados, me parece que estamos haciendo mal. Si el usuario elige Uber, si se lo quitamos, lo estamos perjudicando”.

“No es que hay que castigar al Uber, hay que hacérsela más fácil al taxista y al remisero para que la competencia sea más justa". “No es que hay que castigar al Uber, hay que hacérsela más fácil al taxista y al remisero para que la competencia sea más justa".

Al mismo tiempo, Leske planteó la necesidad de nivelar la cancha: "Siempre hablando en términos de aplicación o empresa, sea Uber, Cabify o cualquier otra”. Y diferenció claramente los servicios informales: “Distinta es la situación con los ilegales que por grupos de WhatsApp se hacen llamar Uber pero que en verdad es totalmente informal. Ahí sí hay que prohibirlo y combatirlo”.

Finalmente, Leske fue contundente: “Jamás vamos a frenar algo que ya está adoptado popularmente. Entonces no tiene sentido ir en contra. Hay que ajustar las exigencias laxas que hoy tiene Uber, pero también quitarle el pie de la cabeza al taxista y al remisero”.

La discusión parece ineludible. Con una demanda que crece de manera silenciosa y usuarios que valoran la posibilidad de elegir entre distintas alternativas, la presencia de Uber en Cipolletti no puede seguir siendo ignorada. Evitar el debate no frenará su expansión; por el contrario, podría agravar los conflictos y tensiones entre trabajadores del rubro.

Los taxis cipoleños son más baratos que los neuquinos, con un sistema similar para fijar la tarifa. Los taxistas podrían movilizarse en los próximos días si la situación no es controlada por el Municipio. Antonio Spagnuolo

Los taxistas son contundentes

Desde el sector de los taxistas, las críticas al servicio fueron contundentes. Segundo Chaves, taxista de Cipolletti, expresó su preocupación por la falta de regulación: “Cualquier servicio que se incorpore en una ciudad debería estar regulado como mínimo por las autoridades municipales”. Considera que actualmente el parque automotor de taxis ya está sobredimensionado: “Hoy 300 taxis en Cipolletti siguen siendo demasiados para la escasa cantidad de usuarios que requieren del servicio. Tendrían que cumplir con los mismos requisitos que el transporte local”.

Además, cuestionó la sustentabilidad económica del sistema: “Quienes se registran en Uber para prestar el servicio desconocen el promedio peso/kilómetro que se debe mantener para poder amortizar la vida útil del vehículo. No es un capricho que el taxi, radio-taxi o remis cobre casi el doble de lo que cobra la aplicación, esa información no se la va a dar Uber, porque descubrirían que no es negocio”.

Desde la Asociación de Propietarios de Taxis de la ciudad, su presidenta Ana Bidegaim dijo: "No estoy de acuerdo con la aplicación. Me parece que es desleal, no considera ni siquiera los costos, los valores son menos de lo que costaría un viaje normal".

"No están en la misma exigencia que nosotros tenemos como taxistas. A ellos no se le pide un carnet profesional, no pagan canon, no se tienen que hacer un psicofísico. El seguro es diferente que el nuestro, no tienen paradas, no realizan verificaciones cada seis meses o no los obligan a ser monotributistas".

Bidegaim confirmó que "pasan adelante nuestros sacándonos pasaje. Estamos siendo afectados económicamente con esta aplicación".

Por último acusó que la Municipalidad iba a realizar controles al respecto, sin embargo no obtuvieron respuestas en los últimos días y adelantó que planean movilizar o llevar adelante otra acción si no son escuchados.