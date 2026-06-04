Perdió el control de su moto por una inesperada situación en la Ruta 65 y terminó hospitalizada

La víctima perdió el control de su moto en el acceso a Allen. Testigos aseguraron que varios perros se cruzaron de forma repentina sobre la calzada.

El hecho ocurrió a pocos metros de la intersección con la ESRN 149. Foto: Gentileza (AN Allen).

Una motociclista resultó herida este jueves luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 65 , en el ingreso a Allen . El siniestro ocurrió a pocos metros de la intersección con la ESRN 149 y movilizó a personal de salud y efectivos policiales.

De acuerdo con la información que trascendió en el lugar, la conductora circulaba por la Ruta 65 cuando perdió el control de la motocicleta y terminó cayendo sobre la calzada .

La situación generó preocupación entre automovilistas y vecinos que transitaban por el sector, uno de los accesos más utilizados para ingresar a Allen.

La inesperada causa que habría provocado el siniestro

Según trascendió de testigos, varios perros se habrían cruzado de manera repentina sobre la ruta, sorprendiendo a la motociclista y obligándola a realizar una maniobra que terminó desencadenando el accidente.

Por el momento, esta versión forma parte de los testimonios en el lugar y será materia de investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

Fue asistida y trasladada al hospital

Tras el accidente, personal del Hospital Dr. Ernesto Accame acudió rápidamente al lugar para asistir a la mujer. Los profesionales realizaron las primeras tareas de atención, la inmovilizaron y posteriormente la trasladaron al centro de salud local para una evaluación más exhaustiva.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre su estado de salud ni sobre la gravedad de las lesiones sufridas.

Investigan las circunstancias del hecho

En el lugar también trabajó personal de la Policía de Río Negro, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del accidente y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo.