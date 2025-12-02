El prófugo recapturado de la Cuarta salía en 50 días y le sumarán una causa por evasión

Le extendieron la prisión preventiva, que se agotaba a mediados de enero. La Policía aún sigue buscando a Carlos Peña, acusado de homicidio.

Martín Emanuel Kovalow, uno de los dos prófugos de la Comisaría 4ta de Cipolletti recapturado el último lunes luego de intentar escapar de policías que lo estaban buscando, recuperaba su libertad el 19 de enero del año próximo, es decir dentro de poco más de 50 días.

Pero por la fuga ahora le extenderán la detención hasta el 10 de febrero , y la deberá cumplir en un Establecimiento Penal que defina el S ervicio Penitenciario Provincial.

La medida se definió este martes en una audiencia requerida por el Ministerio Público Fiscal en la que solicitaron su estado de rebeldía y captura.

Peña y Kovalow prófugos 4ta Prófugos. Carlos Peña, acusado de un asesinato, y Emanuel Kovalow, quien un largo historial como ladrón, escaparon el miércoles de la Comisaría 4ta de Cipolletti. Archivo

Kovalow fue imputado el 18 de noviembre por un intento de hurto, y quedó en prisión preventiva desde por falta de arraigo y peligro de fuga.

El miércoles 26 del mes pasado se escapó de la unidad céntrica de Cipolletti junto a Carlos David Peña, de 23 años, también imputado con prisión preventiva, pero por un homicidio. La manera en que lograron salir a la calle es materia de investigación. Una hipótesis señala que violentaron el candado de una puerta y accedieron a un baldío vecino a la sede policial.

Datos certeros

El lunes alrededor de las 14 la policía recibió un dato que indicaba que el prófugo Kovalow podría encontrase en un domicilio de la calle 9 de Julio. Una patrulla fue hasta el lugar y efectivamente allí se encontraron con él. Pero al advertir a los uniformados corrió y se subió a los techos de la viviendas linderas, en dirección a la calle 25 de Mayo.

Inmediatamente se montó un operativo cerrojo, al que se sumaron móviles y efectivos de las Comisarías 32° y 24°, logrando interceptar al sospechoso en la vía pública, en inmediaciones de 25 de Mayo y Teniente Ibáñez.

comisaria-24-del-barrio-don-bosco Kovalow había quedado detenido en la Comisaría 24, pero habría recibido tratos hostiles de otros presos. Archivo

El hombre fue alojado en la Comisaría 24 del barrio Don Bosco, donde habría tenido problemas con otros presos.

En la audiencia la Defensa Oficial no se opuso a la imputación. Su representante dijo que los argumentos son razonables, aunque pidió un cambio de lugar de detención por tratos hostiles que habría sufrido. La jueza prestó conformidad a los pedidos de la Fiscalía.

Trascendió que habría un principio de acuerdo entre las partes para realizar un juicio abreviado en el que le sumarán el castigo por haberse escapado. Se trata de un delito que prevé entre un mes y un año de prisión.

En cuanto a Peña, la policía continúa su búsqueda.

Un golpe mortal en la cabeza

Carlos Peña está acusado de haber asesinado a Bruno Joaquín Antical la madrugada del 6 de septiembre último en el acceso al barrio Labraña.

La Fiscalía, representada por Martín Pezzetta, expuso en la acusación que Peña -alias el Peke- junto a otras persona que no había sido identificada, esperó a la víctima con quien mantenía una relación previa vinculada al consumo de drogas, y luego de mantener una discusión le dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente que le provocó la muerte de manera inmediata.

Tras cometer el ataque, Peña escapó y descartó el arma homicida. Un vecino encontró el cuerpo sin vida de Antical y alertó a las autoridades.

Costa Sur cipolletti hombre sin vida Un hombre joven fue hallado sin vida en el barrio Costa Sur de Cipolletti. Alejo Maimo

En cuanto al móvil, la fiscalía planteó que tanto victima como victimario se habían involucrado en el robo de una moto que posteriormente fue hallada en la casa de Peña, quien le recriminaba a Antical que la hubieran encontrado allí.

En la audiencia de formulación de cargos por el delito de “homicidio simple” realizada el 11 de septiembre último le habían dado cuatro meses de prisión preventiva, que estaba cumpliendo hasta el miércoles.

Múltiples robos y hurtos

En cuanto a Kovalow, lo habían atraparon por un intento de hurto, pero quedó preso porque estaba cumpliendo una condena de prisión condicional por distintos hechos de robos, hurtos y encubrimiento.

La sentencia se la dictaron el 10 de septiembre y fue de tres años en suspenso, por lo que quedó en libertad. Sin embargo tenía que cumplir pautas de conducta por el lapso de dos años para que el castigo no se convirtiera en efectivo.

Entre ellas no debía cometer nuevos delitos. Las otras eran las habituales: mantener domicilio denunciado, no consumir drogas ni abusar de bebidas alcohólicas sobre todo en lugar público y presentarse ante el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados a partir de este mes.