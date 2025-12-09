Abren inscripciones para las becas deportivas: fecha, condiciones y detalles

El Gobierno de Río Negro anunció el programa de Becas para acompañar a deportistas de Mediano y Alto Rendimiento. Las inscripciones serán hasta el 10 de enero.

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció la apertura de inscripciones para el programa de becas de Mediano y Alto Rendimiento Deportivo . El objetivo es acompañar a los deportistas amateurs de élite en su desarrollo y formación de su carrera con la participación en competencias, fortaleciendo la continuidad de la actividad y fomentar la excelencia en cada disciplina. Las inscripciones serán hasta el 10 de enero y en febrero se anunciarán los beneficiados.

Las becas del programa son otorgadas exclusivamente a deportistas rionegrinos en deportes federados , con la estricta condición de que sean amateur . Además, se deben registrar controles periódicos en entrenamientos, resultados y avances en los logros y la ética deportiva.

El programa está orientado a deportistas amateurs de Río Negro que sean mayores de 13 años . Esta condición deja excluidos a los profesionales , menores de 13 años, personas que practican deportes motores y quienes tengan sanciones vigentes por dopaje.

Niveles y requisitos para acceder a las becas deportivas

Las becas otorgadas a través del programa provincial cuentan con distintos niveles y criterios. El nivel A está destinado a quienes hayan participado o ganado una medalla en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Sudamericanos o Campeonatos mundiales oficiales, con posibilidades de proyección internacional y continuidad en la actividad.

El nivel B es para los deportistas con representación nacional mayores o seniors. Es decir, deportivas que hayan competido a nivel nacional o internacional en deportes individuales o en equipo con resultados destacados en campeonatos nacionales, continentales o mundiales. Para deportes de combate, son considerados solo modalidades de lucha o kumite.

antonella tapia El objetivo del programa es acompañar la carrera profesional de los deportistas y fomentar la participación en competencias.

El nivel C será para deportivas con representación nacional hasta 20 años. Esta beca estará destinada para deportistas juveniles o cadetes que hayan obtenido buenos resultados en campeonatos nacionales o internacionales, con el reconocimiento de la institución rectora de su disciplina.

El valor de la beca estará establecido periódicamente por la autoridad de aplicación según la Ley T N° 2.038 de Fomento y promoción del Deporte y la Recreación.

Cómo será la selección de los becados

El Secretario de Deporte, Nahuel Astutti indicó: “Una vez más el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de acompañamiento y búsqueda de crecimiento del deporte provincial. Este programa sigue el lineamiento de nuestro Gobernador Alberto Weretilneck enfocado en el desarrollo de las y los deportistas rionegrinos”.

A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad las postulaciones se podrán hacer de forma virtual, los interesados e interesadas en recibir la beca podrán hacer en el siguiente link: https://deportes.rionegro.gov.ar/formulario-becas.

deportes rio negro El programa también fomenta la excelencia en cada disciplina.

El candidato deberá completar el formulario y las solicitudes serán analizadas por la Secretaría de Deportes, que evaluará si cumple con los requisitos para recibir el beneficio. En caso de estar en condiciones, se contactará al postulante para solicitar la documentación que respalde la información declarada. Si la documentación no coincide con la declaración jurada, el postulante perderá la posibilidad de acceder a la beca.

El límite para las inscripciones será el 10 de enero, mientras que quienes queden seleccionados finalmente como beneficiarios serán anunciados a mediados de febrero.