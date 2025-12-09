Dramático relato de dos adolescentes que pidieron no llevar el apellido del padre

Las jóvenes fundamentaron el requerimiento en los maltraros que padecieron por parte del hombre, alcohólico. La Justicia de Familia tomó una firme determinación.

La mujer denunció a su pareja por violencia de género. Sostuvo que por los golpes perdió un embarazo. La justicia penal iniciará una investigación.

Dos hermanas adolescentes lograron que la Justicia suprima el apellido del padre, a quien acusaron de violento y de padecer alcoholismo y de haberlas puesto en riesgo.

En marzo se presentaron ante la Unidad Procesal Nº 11 del Juzgado de Familia de Viedma , que preside Paula Fredes para contar pormenores del calvario que estaban viviendo en el contexto familiar, en un barrio de capital rionegrina.

Concretamente, pidieron “en modo expreso y contundente su deseo de que se prive a su progenitor de la responsabilidad parental, teniendo en cuenta las circunstancias de vida que pasaron y que aún atraviesan” , indica un expediente al que tuvo acceso NoticiasNet, difundido en el sitio web del Poder Judicial de Río Negro.

Los relatos que brindaron son estremecedores y marcan también la valentía de las jovencitas para enfrentar la situación. Una de ellas (M, como nombre de fantasía) relató que desde muy chica sufrió violencia psicológica, verbal y física por parte de su padre. y que luego de separarse sus progenitores (cuando ellas tenían cinco años) continuaron viendo a su papá los días sábados. Sin embargo, dejaron de asistir porque su progenitor tenía problemas con el consumo de alcohol y no se sentían seguras en su casa dado de que concurrían personas en estado de ebriedad y eso les ocasionaba peleas con su papá.

Incluso una vez, recordó, les impidió el ingreso a su casa. Contó que su padre no sólo no las cuidaba sino que las insultaba y agredía, por lo cual decidieron no tener más contacto con él. Además mencionaron que el progenitor nunca aceptó que su mamá formara una nueva familia.

No lo quiere en su diploma

Relataron el miedo que les daban las apariciones repentinas de su padre en su casa materna con el fin de insultar a su mamá “forzando el portón y las ventanas e incluso rompiendo los vidrios de la casa”. Narraron además que, desde que su padre les comunicó que se iría a vivir a El Bolsón solo tuvieron contacto telefónico esporádico, desentendiéndose el progenitor de su deber alimentario.

La otra hermana expresó que no siente que él sea su padre sino alguien desconocido en su vida. “Una persona que la lastimó mucho, que nunca le brindó afecto ni se interesó por cómo le va en el colegio, por todo lo cual no se siente identificada con su apellido y éste le produce incomodidad”, sostuvo.

Mencionó que siempre se presenta con el apellido materno y que su deseo es que el diploma de finalización de la escuela no mencione el apellido paterno sino únicamente el apellido materno, asegurando que desde hace cuatro años no mantiene contacto con su progenitor.

Ambas refirieron haberse cruzado a su progenitor una o dos veces en Viedma sin que demuestre intención de tomar contactar o tener un vínculo con ellas. Además, ambas manifestaron su deseo de no portar más el apellido paterno y poder llevar solo el materno.

La resolución de la jueza

Al analizar el caso, Fredes buscó como primera medida lograr una reestructuración familiar. Apeló a varios artículos del Código Civil y Comercial de la Nación (Ccycn), y dentro del expediente quedó plasmado que en la audiencia de escucha quedó acreditado la angustia que les produce a las hermanas recordar los comportamientos, ausencia y abandono por parte de su padre.

“Estoy convencida de que el desentendimiento, abandono y desprotección en que el señor (H, nombre de fantasía) colocó a sus hijas a lo largo de su vida definen la suerte de la petición, sumado a que la actitud procesal del demandado refuerza aún más la certeza de que la privación de la responsabilidad parental es la solución que garantiza el interés superior y el respeto a su autonomía progresiva”, apuntó.

Bajo esos argumentos dispuso la supresión del apellido paterno quedando únicamente inscriptas con el apellido materno, a la vez que hizo saber a las adolescentes que deberán iniciar un espacio terapéutico individual para cada una.