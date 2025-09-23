Reconocen el derecho a elegir apellido en Río Negro

En Cipolletti, una adolescente logró cambiar su apellido por el de su madre. La jueza valoró su relato y la historia de abandono por parte del padre.

Desde los seis años, la vida de una adolescente de Cipolletti cambió para siempre. Junto a su hermana, atravesó una experiencia dolorosa que marcó el vínculo con su padre de forma definitiva. Años más tarde, su madre solicitó una restricción de acercamiento contra él, que el hombre incumplió. Ese acto derivó en una condena judicial. Desde entonces, no hubo más contacto. El lazo se rompió por completo.

Diez años después, con madurez y determinación, la joven decidió tomar una decisión clave: iniciar una acción judicial para dejar atrás el apellido de su padre y comenzar a llevar el de su madre. Lo hizo con el patrocinio de la defensa pública, presentando su historia ante el fuero de Familia de Cipolletti .

En su testimonio, relató que su progenitor nunca cumplió con sus deberes como padre. No se hizo cargo de su crianza, no estuvo presente y nunca se preocupó por su bienestar. Al contrario, fue su madre quien, desde siempre, estuvo a su lado: la cuidó, la acompañó y la sostuvo emocional y económicamente. También explicó que llevar el apellido paterno le generaba rechazo, bronca y malestar . Dijo que en su vida diaria ya utilizaba informalmente el apellido materno, con el que se sentía realmente identificada.

Juzgado de Familia.jpg El Fuero de Familia de Cipolletti le dio lugar al pedido de la adolescente. Archivo

Además, en su declaración hizo referencia a una denuncia penal por abuso sexual agravado por el vínculo, presentada años atrás por su hermana. Esa denuncia derivó en la apertura de un legajo penal contra su padre, lo que sumó un contexto aún más complejo a la situación.

Durante el proceso judicial, la joven participó de una audiencia en la que expuso con claridad las razones de su pedido. El equipo técnico interdisciplinario que la entrevistó elaboró un informe concluyendo que comprendía cabalmente el alcance y sentido de su solicitud. La decisión formaba parte de un proceso consciente de construcción de identidad.

Acompañamiento y resolución

La Defensora de Menores acompañó el planteo y destacó en su dictamen que el derecho a la identidad no es estático, sino dinámico, y se construye a partir de los vínculos afectivos que una persona desarrolla a lo largo de su vida. El fiscal interviniente tampoco presentó objeciones, entendiendo que los motivos estaban debidamente fundamentados y acreditados.

Al momento de resolver, la jueza de Familia valoró todos los elementos presentados: el relato personal de la adolescente, los testimonios de adultos de su entorno, los informes psicológicos y la postura del Registro Civil, que no presentó oposición. También fundamentó su fallo en el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación, que permite el cambio de apellido por “justos motivos”, y en los tratados internacionales que resguardan el derecho a la identidad.

Finalmente, el tribunal resolvió hacer lugar a la acción, ordenando la supresión del apellido paterno y su reemplazo por el apellido de su madre. También dispuso que el Registro Civil inscribiera la sentencia y actualizara toda la documentación correspondiente.

tramite dni.jpg La adolescente cipoleña, ahora tiene su DNI con la identidad que se identifica. Ilustración

El de Cipolletti no es un caso aislado

Esta no es la primera vez que un tribunal rionegrino avala un cambio de apellido por motivos afectivos. En junio, el fuero de Familia autorizó a un niño de 8 años a llevar únicamente el apellido materno. En su caso, ni el padre biológico ni quien actuó como padre de crianza durante su primer año de vida habían mantenido vínculo alguno. El chico, que ya usaba de manera informal el apellido de su madre y lo manifestaba en terapia, logró que su identidad legal coincidiera con su realidad emocional.

Ambos fallos marcan un camino en el que la Justicia comienza a priorizar los vínculos reales y la voluntad expresada por los menores, reconociendo que el derecho al nombre y a la identidad no puede desligarse del afecto, la historia personal y el deseo profundo de quienes los portan.