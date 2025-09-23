Martes frío en el Alto Valle: día por día, cómo sigue el viento durante la semana

Luego de un lunes frío de vientos moderados a fuertes y cielo cubierto, la AIC difundió el pronóstico del clima para el Alto Valle hasta el domingo 28 de septiembre.

La entidad notifico sintéticamente que el clima permanecerá frío e inestable en las zonas cordilleranas durante la semana y que a partir del miércoles mejoran las condiciones en la zona de la Confluencia. "Hacia el miércoles ascenso de la temperatura en toda la región", notificaron.

Además del pronóstico del domingo, que se definió recientemente, el resto de los días permanecen sin cambios. Los días primaverales se esperan a partir del jueves, con vientos moderados y cielo con presencia de nubes casi todos los días, hasta el fin de semana inclusive.

Día por día, cómo estará el clima hasta el domingo

El martes 23 se espera una temperatura máxima de 14°C y mínimas de 1°C. El viento será leve con ráfagas de 41 km/h desde el este hacia la noche. El cielo permanecerá completamente cubierto durante toda la jornada.

Para el miércoles 24 también se espera cielo cubierto durante toda la jornada. La temperatura se mantendrá en un rango agradable, con 22°C de máxima y 7 °C de mínima. El viento será moderado, oscilando entre los 41 km/h y los 67 km/h desde el noreste.

El jueves 25 se esperan vientos más fuertes que las jornadas anteriores. Durante el día la velocidad será de 50 km/h con ráfagas de hasta 68 km/h. A la noche la velocidad estable esperada es de 43 km/h con ráfagas de 68 km/h desde el noreste. Las temperaturas serán dignas de la entrante primavera con 27°c de máxima y descenderán hasta los 8°C en horas de la noche.

El viernes 26 se vuelve a nublar y permanecerá de esa manera durante toda la jornada. El rango de temperaturas será tan amplio como el de los dos días anteriores, con máximas de 22°C y mínimas de 4°C hacia la noche. El viento se mantendrá estable entre los 38 km/h y 48 km/h, durante la jornada, excepto por la noche, que las ráfagas podrían llegar a los 70 km/h desde el suroeste. Este día se esperan mínimas probabilidades de precipitación por la mañana, según el SMN.

El sábado 27 se espera cielo despejado durante el día, que se cubrirá parcialmente hacia la noche. La temperatura será casi idéntica al viernes, con 21°C de máxima y 4°C de mínima. El viento será moderado con velocidad estable de 43 km/h y se descenderá hasta los 30 km/h sobre el fin de la jornada. Las ráfagas provendrán del suroeste y desde el oeste a la noche.

El domingo 28 volverá a nublarse y permanecerá cubierto todo el día. Las temperaturas máximas serán de 22°C y las mínimas llegarán a los 3°C durante la noche. El viento durante la mañana y tarde rondará los 43 km/h con ráfagas de 56 km/h. En horas de la noche la velocidad descenderá notablemente, con velocidades estables de 25 km/h y ráfagas de 37 km/h.