El drama de la baja presión de agua: el pedido de ARSA a la población

Aguas Rionegrinas continúa con trabajos incesantes en la Planta Potabilizadora y en diversos puntos estratégicos tras los cortes de energía eléctrica. Un ruego a la comunidad de Cipolletti.

Baja presión y cortes de agua, el drama en algunos barrios que ARSA trata de solucionar desde los cortes.

Personal técnico de Aguas Rionegrinas trabaja de manera continua en la Planta Potabilizadora y en diversos puntos estratégicos de Cipolletti, con tareas de reparación, ajuste y optimización que permiten restablecer progresivamente el servicio en la localidad , tras los cortes de energía eléctrica registrados días atrás.

Actualmente, el sistema continúa en una etapa transitoria de normalización, con la mayoría de los hogares que ya cuentan con el suministro restablecido. Sin embargo, persisten algunos sectores puntuales con baja presión o interrupciones momentáneas , principalmente en los horarios de mayor consumo producto de las altas temperaturas.

Planta Potabilizadora

En este sentido, en los últimos días se reforzaron distintos procesos y se aseguraron las instalaciones del sistema.

Desde ARSA se indicó que la ciudad produce día a día aproximadamente 70 millones de litros de agua potable, un volumen que permite abastecer la demanda habitual. No obstante, durante días de calor extremo el consumo aumenta considerablemente, por lo que el acompañamiento cotidiano de la comunidad resulta fundamental para favorecer la recuperación plena del servicio.

Por último, se invita a la comunidad a continuar realizando un uso cuidadoso del recurso durante los días de mayor temperatura, priorizando el consumo esencial y postergando, en la medida de lo posible, actividades como el lavado de veredas y vehículos, el riego intensivo de jardines o el llenado de piletas.

Estas acciones colaboran de manera directa con la estabilidad del sistema y permiten que el agua llegue a todos los sectores de la ciudad.