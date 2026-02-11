Tras los cortes y la baja presión, el sistema de agua comienza a estabilizarse

Aguas Rionegrinas informó que comenzó a normalizarse el servicio en Cipolletti. ¿Dónde reclamar si continúa la baja presión o falta de agua?

Luego de varios días sin agua y presión en Cipolletti, ARSA confirmó el restablecimiento del servicio.

Tras varios días marcados por la baja presión en distintos barrios , la ciudad comenzó a recuperar de manera progresiva el servicio de agua potable . Desde anoche, el sistema de distribución volvió a funcionar en condiciones aceptables y, según se informó oficialmente, este miércoles quedará completamente restablecido en todo el ejido urbano.

La empresa Aguas Rionegrinas confirmó que la Planta Potabilizadora de Cipolletti ya opera con parámetros adecuados luego de los daños electromecánicos que dejó la fuerte tormenta de los últimos días. La normalización fue posible tras la restitución del suministro eléctrico, que se concretó alrededor de las 23 del martes, permitiendo reiniciar y estabilizar los equipos esenciales para la producción y distribución del recurso.

El temporal no solo generó complicaciones en calles y espacios públicos, sino que también afectó de lleno la infraestructura crítica de la ciudad. Las fallas eléctricas derivadas de los cortes de energía impactaron directamente en el funcionamiento de la planta potabilizadora, provocando inconvenientes en el sistema de bombeo y distribución.

ARSA informó que trabajó en la reparación de las bombas de presión que habían quedado fuera de servicio tras una falla eléctrica.

Durante la jornada del martes, numerosos vecinos continuaban reportando baja presión e incluso falta total de agua en distintos sectores. Desde la empresa explicaron que los inconvenientes eléctricos alteraron el normal desempeño del sistema, por lo que fue necesario avanzar en una recuperación progresiva, priorizando la estabilización de los equipos principales y el restablecimiento paulatino de la presión en las redes.

Los trabajos demandaron personal especializado de la empresa e insumos nuevos.

Recuperación progresiva

Con el regreso de la energía eléctrica durante la noche, el sistema comenzó a recuperar presión en forma gradual. Técnicos y profesionales continúan trabajando en distintos frentes para restituir la totalidad de los equipos afectados por la tormenta, avanzando hacia la normalización completa del servicio.

Si bien el panorama es alentador, no se descarta que durante este miércoles puedan registrarse episodios aislados de baja presión o intermitencias en algunos barrios. Estas situaciones, indicaron, tenderán a resolverse a medida que el sistema termine de estabilizarse en su totalidad.

La recuperación del servicio no es inmediata ni uniforme, ya que depende del comportamiento hidráulico de la red y del consumo domiciliario. Por eso, las autoridades pidieron a la comunidad paciencia y un uso responsable del agua durante esta jornada clave para consolidar la normalización.

Para quienes siguen presentando inconvenientes, solicitan comunicarse por los canales habituales de ARSA para hacer el reclamo.

Pedido de uso responsable

Mientras se completa el restablecimiento total, la empresa reiteró la importancia de evitar consumos excesivos, especialmente en tareas que demanden grandes volúmenes de agua, como el llenado de piletas o el lavado de veredas. La colaboración de los usuarios resulta central para que la presión se estabilice más rápidamente en todos los sectores.

También recordaron que, ante dudas o consultas, se encuentran habilitados los canales oficiales de contacto: la línea de WhatsApp 2920 402808 y el número telefónico gratuito 0800 999 24827, donde se reciben reclamos y se brinda información actualizada sobre el estado del servicio.