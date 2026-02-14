Germán, el responsable de que la ciclovía de Oro sea "la envidia de Cipolletti"

Esa expresión utilizó un allegado al Municipio orense para reconocer al trabajador y estallaron los mensajes. ¿Se enojará alguien por la comparación?

Un inesperado y gran reconocimiento recibió en las últimas horas un trabajador municipal de Fernández Oro , más precisamente el hombre que se encarga de mantener impecablemente prolija la ciclovía de la vecina ciudad, a la vera de la ruta 65 .

Fue Julio Vidal , un empresario que suele colaborar con la Municipalidad en la organización de eventos como el Bingo o el Asadazo, quién lo elogió públicamente y lo presentó en sociedad como "el responsable de que la ciclovía sea la envidia de Cipolletti. Germán Lizama , un orense puro. Gracias, como vecino no tengo palabras para agradecerle", publicó en su cuenta de la red social facebook.

Claramente, el otrora funcionario dio a entender que el estado de ese espacio verde y público de Oro se encuentra en mejores condiciones que el de Cipolletti, por lo que habrá que ver si del otro lado del puente 83 salen a responderle o entienden, como todo parece indicar, que Vidal no quiso polemizar con su expresión sino realzar la tardea de este gran laburante.

"Gracias compañero German, es un placer caminar por la ciclovia y por ese pasto tan bello que esta... Se nota la dedicacion por su lugar de trabajo... Lo felicito", comentó Pato, un vecino.

"Soy de Allen y cada vez que paso y veo como está ese sector te quedas mirando por lo lindo. Lo felicito, es un gran trabajo", aseguró Faby.

"Felicitaciones, por su trabajo. Ordenado y prolijo. Todas las mañanas regando y trabajando para que este lindo. ¡A cuidarlo!", comentó Pauly.

"Es muy laburador y buen compañero. Excelente persona. Me alegro mucho por esta distinción", opinó Lorena,