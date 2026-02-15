Le dieron trabajo en una empresa y a la semana robó un camión: qué resolvió la Justicia

Se lo llevó del parque industrial de Cinco Saltos y lo atraparon en Río Colorado. Sospechaban que escapaba a Bahía Blanca. Hizo un acuerdo con pautas de comportamiento.

El camión regador robado en Cinco Saltos fue recuperado en Río Colorado. Se lo había robado un empleado con seis días de antigüedad.

La mañana del 16 de junio de 2023 el encargado de una empresa transportista con base en el parque industrial de Cinco Saltos llegó a trabajar y notó que faltaba un camión Ford 70 0 con tanque regador perteneciente a otra firma. Pero además también advirtió que faltaba un compañero que se había incorporado a la compañía solo seis días antes y que se había instalado a vivir en una casilla dentro del mismo predio.

De inmediato alertó a los propietarios del vehículo, Hansen Perforaciones, e hicieron la denuncia penal en la Comisaría 7ma . En la presentación remarcaron que sospechaban del empleado nuevo , identificado como Juan Carlos Guerrero y de 32 años de edad, porque les extrañaba su desaparición y no contestaba los llamados telefónicos.

La policía puso en marcha de inmediato un operativo para recuperar el rodado, y apuntó a la hipótesis aportada por los damnificados, acerca de que podría dirigirse en dirección a Bahía Blanca . Presumían que a esa altura se podría encontrar en camino a Choele Choel , por lo que iniciaron recorridas por el sector, con especial énfasis en controlar las rutas que conducen hacia la ciudad del sur bonaerense.

Puesto de Seguridad Vial de Río Colorado.

La pista no estaba errada, porque esa misma tarde el camión, conducido por Guerrero, fue interceptado en un procedimiento policial realizado en la Ruta Nacional 22 a unos 50 kilómetros del Destacamento de Seguridad Vial de Río Colorado.

Guerrero quedó imputado por el delito de hurto, dado que no empleó violencia para apoderarse del rodado.

En octubre del aquel mismo 2023 le concedieron el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, mecanismo judicial también conocido como probation, que implica el cumplimiento de pautas de comportamiento. En este caso fue por el lapso de un año.

Pedido de sobreseimiento

En una audiencia realizada a fines de diciembre del año pasado en los tribunales de Cipolletti la defensora Oficial Adjunta Alfonsina Stular y el fiscal Adjunto Bruno Lomazzi pidieron el sobreseimiento del camionero rapaz con el argumento de que había acatado la totalidad de las medidas de conducta impuestas y no registraba antecedentes.

Además, citaron el precedente "Painel", una sentencia en la que el Superior Tribunal de Justicia estableció que “se debe controlar y revocar la probation dentro del plazo, pero no después de operada la preclusión de la etapa de suspensión a prueba”.

La jueza Rita Lucía aceptó lo requerido en forma coincidente entre la Fiscalía y la Defensa. Destacó la falta de confrontación de las partes y que “los jueces al momento de resolver debemos sujetarnos a lo peticionado por éstas, estando vencido el plazo por el cual se impusieron las pautas de conducta que cumplimentó en debida forma el Sr. Guerrero”.

ECP TRIBUNALES (2) Estefania Petrella

“Por lo tanto, resulta que está extinguida la acción penal, que opera de pleno derecho por el cumplimiento de las pautas de conducta y el transcurso del plazo, corresponde obligatoriamente el sobreseimiento respecto del acusado”, sostuvo. Agregó en el mismo sentido que “es perjudicial someter a una persona a un proceso judicial una vez que se agotó la posibilidad de continuar con la persecución penal”.

En el fallo la magistrada también declaró que el proceso “no afectó el buen nombre y honor gozados con anterioridad” por el condenado, tal como se lo ordena el Código Penal rionegrino.