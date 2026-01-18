Apartaron a un policía por agredir a una persona en una comisaría: "Ha dejado de trabajar"

El ministro de Seguridad de Río Negro confirmó la medida durante la presentación del nuevo helicóptero del SPLIF.

Este domingo, se confirmó que un efectivo fue apartado de la Policía de Río Negro luego de protagonizar un hecho de violencia contra una persona dentro de una comisaría. El ministro de Seguridad, Daniel Jara , confirmó la medida durante el acto que llevó a cabo el gobierno provincial en Bariloche.

Durante la presentación del nuevo helicóptero del SPLIF, Jara confirmó la separación de uniformado involucrado en el hecho. “ Ha dejado de trabajar de manera cotidiana como lo venía haciendo”, aseguró en diálogo con Noticiero Seis.

En ese sentido, aseguro que "como ministro de Seguridad siempre estoy en contra de estas situaciones, no deben ocurrir. Debemos instrumentar todo lo que sea necesario en cuanto a las medidas para que esto no ocurra"

Un policía agredió a una persona en una comisaría de Bariloche

Según se conoció, un hombre denunció haber sido agredido por personal policial de la Comisaría 28 dentro del establecimiento. Este hecho llevó a la intervención del ministro más allá de la denuncia con actuaciones administrativas y confirmaron que se ha procedido a la separación del personal involucrado de sus funciones habituales.

"Es un hecho totalmente reprochable y por eso la policía y también el ministerio se ponen a disposición de la justicia con todos los elementos que se requieran”, aseguró el ministro.

Con respecto al contexto en materia de seguridad en Bariloche en el último tiempo, Jara aseguró que la temporada se viene desarrollando de manera “normal”. Mientras que desde la Jefatura de Policía se continúa en trabajos de planificación.

Presentaron el nuevo helicóptero de SPLIF en Bariloche

En un acto llevado a cabo en Bariloche, el gobernador, Alberto Weretilneck, presentó el primer medio aéreo propio de Río Negro para el transporte de brigadistas y el combate del fuego.

La presentación oficial del helicóptero se realizó en el Aeropuerto de San Carlos de Bariloche y es única en su tipo. Cuenta con una capacidad de traslado de entre 17 y 19 pasajeros, más la tripulación. En cuanto a la descarga de agua, posee un sistema con capacidad de 4.000 litros. Además, destacaron que cuenta con una importante particularidad: presenta una restricción operativa muy baja, con un límite de hasta 90 kilómetros por hora de componente de viento para poder operar

“Hoy es un día histórico para la provincia de Río Negro y para el SPLIF. Por primera vez desde que la provincia se organizó y decidió tener un servicio de prevención y lucha contra incendios forestales, vamos a contar con un medio aéreo propio”, resaltó Weretilneck durante el evento.