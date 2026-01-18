Río Negro tendrá su primera aeronave para combatir incendios: "Es la única de estas características en Argentina"

El gobernador, Alberto Weretilneck, llevó a cabo la presentación en Bariloche. Tendrá la capacidad de arrojar 4.000 litros de agua y transportar brigadistas.

Río Negro continúa desarrollándose y este domingo se llevó a cabo un hecho histórico: el gobierno provincial confirmó la compra de la primera aeronave para combatir los incendios en la provincia . En un acto llevado a cabo en Bariloche, el gobernador, Alberto Weretilneck , presentó el primer medio aéreo propio de Río Negro para el transporte de brigadistas y el combate del fuego.

La presentación oficial del helicóptero se realizó en el Aeropuerto de San Carlos de Bariloche y es única en su tipo . Cuenta con una capacidad de traslado de entre 17 y 19 pasajeros, más la tripulación. En cuanto a la descarga de agua, posee un sistema con capacidad de 4.000 litros . Además, destacaron que cuenta con una importante particularidad: presenta una restricción operativa muy baja, con un límite de hasta 90 kilómetros por hora de componente de viento para poder operar

“Hoy es un día histórico para la provincia de Río Negro y para el SPLIF. Por primera vez desde que la provincia se organizó y decidió tener un servicio de prevención y lucha contra incendios forestales, vamos a contar con un medio aéreo propio ”, resaltó Weretilneck durante el evento.

En el acto, el gobernador estuvo acompañado por el intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés; su par de El Bolsón, Bruno Pogliano; el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; el Ministro de Seguridad, Daniel Jara; representantes de las fuerzas federales; el coordinador general del SPLIF, Orlando Báez; el jefe de la Central de San Carlos de Bariloche, Elio Fernández; el jefe de la Central de El Bolsón, Marcos Barría; el responsable de la Aduana de San Carlos de Bariloche; el representante del Plan Nacional de Manejo del Fuego; legisladores provinciales y concejales.

Además, estuvo presente la coordinadora del Plan de Manejo del Fuego de Neuquén, Gabriela Navarro; junto a autoridades y equipos técnicos.

Sobre la obtención de este helicóptero, el gobernador destacó que esta es la primera vez que Río Negro contará con un medio aéreo propio. “Esta medida es necesaria porque, a partir del cambio climático, estamos luchando contra incendios con características que antes no teníamos. Antes hablábamos de categorías 2 y 3, hoy ya estamos en 4 y 5. Este cambio profundo nos obliga a adaptar permanentemente nuestras estructuras de prevención y respuesta”, remarcó.

En ese sentido, Weretilneck subrayó que se llevó a cabo la integración del sistema de lucha contra incendios forestales. “Este año el sistema nacional tiene, entre Neuquén, Río Negro y Chubut, 15 medios aéreos. Tenemos presencia operativa en Bariloche y El Bolsón, lo que requiere una coordinación permanente y muy precisa”.

A su vez, señaló que "se suma la coordinación constante con Parques Nacionales. Ustedes saben que nuestra provincia convive con áreas protegidas; sería imposible no trabajar de manera ordenada y conjunta. Las fuerzas federales, la Policía de la provincia de Río Negro y, obviamente, los municipios, que permanentemente colaboran junto a los bomberos voluntarios”, añadió.

Sobre la obtención de este medio aéreo, el gobernador planteó que “es el único helicóptero de estas características en Argentina y el único afectado específicamente a la lucha contra incendios”. En ese contexto, adelantó que “el segundo eje es la contratación y puesta en marcha del avión de INVAP, que aporta tecnología clave para el diagnóstico, la prevención y la coordinación operativa”.

Por otra parte, el mandatario señaló que “hay una inversión silenciosa, pero muy significativa, de más de $1.200 millones: la contratación, por primera vez, de un sistema propio de análisis, vigilancia y monitoreo satelital. Hemos contratado una constelación satelital alemana, la única en el mundo capaz de diagnosticar, analizar y proyectar el comportamiento de los incendios forestales. Es una inversión superior a US$1 millón, que permitirá a las centrales de Bariloche y El Bolsón contar con un diagnóstico permanente del incendio: hacia dónde se moverá y cómo evolucionará. Esto permite cuidar a nuestros brigadistas y anticipar escenarios, algo inédito en el país”.

Y remarcó la incorporación de 50 nuevos brigadistas. “Hoy el sistema cuenta con 250 combatientes, ya desplegados en las centrales de El Bolsón y Bariloche, y en zonas estratégicas como El Manso y El Foyel”, describió.

“En cuanto al equipamiento, se incorporaron tres camiones para el SPLIF: uno con capacidad de 10.000 litros y dos de 2.500 litros, todos cero kilómetro, que ya se encuentran prácticamente operativos”, manifestó Weretilneck.

Además, reveló la obtención de 18 equipos de monitoreo. “En una alianza estratégica con INVAP, estamos instalando cámaras con inteligencia artificial: ya se colocaron las primeras siete, con un total previsto de doce. Las de Bariloche se encuentran en etapa de prueba, con resultados muy positivos”, indicó.

Antes de finalizar, agregó que “contamos con dos drones térmicos operativos, fundamentales para detectar puntos calientes una vez contenido el incendio, además de antenas, bases de comunicación y dos estaciones meteorológicas"

“Todos sabemos lo complejo que es cuando un incendio se desata y avanza. Por eso, muchas de las decisiones de este año apuntan a la tecnología, para detectar focos tempranos y actuar rápidamente”, concluyó.