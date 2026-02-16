Vuelta a clases en Río Negro: comercios ofrecen hasta 30% de descuento y cuotas sin interés

El gobierno provincial anunció promociones con descuentos de hasta 30%, cuotas sin interés y beneficios exclusivos en comercios de toda la provincia.

El gobierno de Río Negro lanzó una campaña especial con descuentos, reintegros y financiación en comercios.

Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, las familias de Río Negro ya hacen cuentas. Entre útiles, mochilas y ropa escolar, el presupuesto suele dispararse. En ese contexto, el Banco Patagonia lanzó una campaña especial con descuentos, reintegros y financiación en comercios de toda la provincia.

La propuesta incluye beneficios generales y promociones exclusivas para quienes cobran sus haberes a través de la entidad, con rebajas que alcanzan el 30% y opciones de hasta 12 cuotas sin interés .

Entre el 19 y el 21 de febrero , habrá 20% de descuento pagando con tarjeta de crédito Visa mediante tecnología NFC (pago sin contacto con celular, a través de billeteras digitales). La promo aplica en rubros como: indumentaria y librerías.

Es una opción pensada para quienes ya usan pagos digitales y buscan resolver varias compras en pocos días.

Beneficios exclusivos para estatales

Los trabajadores del Estado provincial que perciben su salario a través del banco también tendrán ventajas adicionales:

Del 23 al 28 de febrero : 25% de descuento en indumentaria pagando con tarjeta de débito.

Del 2 al 7 de marzo: 25% de descuento en librerías, también con débito.

Estos reintegros apuntan directamente a los gastos más fuertes del regreso a clases.

Más promos hasta marzo

Además, entre el 18 de febrero y el 9 de marzo, se podrá acceder a:

20% de descuento

6 cuotas sin interés

Pagando con tarjeta de débito o crédito (Visa, MasterCard y American Express) en estas marcas regionales:

Librerías

Viedma: Librería Lyris / La Esquina / Papelería Abel / Don Quijote / Mueble ART / Hermes / Limonero Real

Librería Lyris / La Esquina / Papelería Abel / Don Quijote / Mueble ART / Hermes / Limonero Real Bariloche: Garabato / Fukuoka / Bazar y Cía / Jumbo Express / Pepe Bidart / Distribuidora Olivos / Librería Yenny

Garabato / Fukuoka / Bazar y Cía / Jumbo Express / Pepe Bidart / Distribuidora Olivos / Librería Yenny Catriel: Aquarela Librería

Aquarela Librería Cinco Saltos: Relojería JK (juguetería)

Relojería JK (juguetería) General Roca: Librería de la Fe

Librería de la Fe Choele Choel: Librería Zoe

Librería Zoe Allen: Casa Sánchez / Polipak / Librería Patagonia

Casa Sánchez / Polipak / Librería Patagonia Río Colorado: Expo Regalaría / Ro Ni Conesa / LU-AL / Librería Rincón Infantil

Indumentaria escolar

El Bolsón: Segurandes / El Rusito / Lapacho

Segurandes / El Rusito / Lapacho Cipolletti: Vidaurrette / Strategos / Borboletta / Sidharta

Vidaurrette / Strategos / Borboletta / Sidharta Bariloche: Upa / Liquid / Pura Vida / Roca Bruja / Punto Sur / Tiempo

Upa / Liquid / Pura Vida / Roca Bruja / Punto Sur / Tiempo Cinco Saltos: Ruka Takun

Ruka Takun Allen: San Luis Ofertas

San Luis Ofertas Río Colorado: Paralelo / Casa Aznarez / Masson / Authentic / La Saldería

Y para los fanáticos del deporte en Río Negro, se suman:

Open Sport: del 23 de febrero al 9 de marzo, un 30% de descuento y 6 cuotas sin interés con tarjetas de débito y crédito Visa, Master y AMEX.

Topper Web: del 2 al 7 de marzo, 30 % de descuento y 6 cuotas sin interés.

Además, para acompañar a las familias rionegrinas en toda la provincia, desde la tienda online www.clubpatagonia.com.ar se puede acceder a todos los productos publicados con el beneficio de 12 cuotas sin interés.

Con el calendario escolar en marcha, estas promociones pueden marcar la diferencia en el presupuesto familiar. Planificar las compras y aprovechar los días clave será fundamental para ahorrar en este regreso a clases.