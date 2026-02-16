De Buenos Aires a Bariloche a dedo: un influencer recaudó más de 6.000 dólares para los brigadistas
El streamer Marcos Giles documentó su travesía a dedo hasta la ciudad rionegrina y recaudó miles de dólares para los brigadistas afectados por los incendios.
La emergencia por los incendios en la Patagonia no solo movilizó a brigadistas y autoridades, sino también a ciudadanos solidarios en todo el país. Entre ellos, Marcos Giles, conocido en redes como El Mito, protagonizó una iniciativa que rápidamente se volvió viral: decidió recorrer más de 1.500 kilómetros desde Buenos Aires hasta Bariloche… a dedo, con el objetivo de recaudar fondos para las comunidades y brigadistas afectados por el fuego.
El creador de contenido documentó todo el viaje en transmisiones en vivo, compartiendo encuentros en ruta, paradas improvisadas y la evolución de la recaudación. Desde el primer tuit del 6 de febrero, donde anunció su desafío, hasta la llegada a Bariloche, la acción mantuvo a su audiencia conectada minuto a minuto.
“Arranca la travesía 19 hs avión a Neuquén, 21 hs arribo + posible stream, 23 horas show de Lita, llegamos? Sábado a martes viaje a dedo a Bariloche (si Dios quiere streameando)”, escribió Giles al anunciar la iniciativa.
Más de 6000 dólares recaudados
Gracias al acompañamiento de su comunidad digital, la recaudación final superó los 6.000 dólares, destinados íntegramente a la Fundación Sí, que canaliza ayuda directa a brigadistas y localidades afectadas.
Más allá del dinero, la travesía tuvo un fuerte impacto simbólico: cada donación era visible en tiempo real, reforzando la transparencia de la campaña y mostrando cómo la audiencia digital puede convertirse en un motor de ayuda concreta.
La llegada a Bariloche y el mensaje de solidaridad
El cierre físico de la travesía coincidió con su arribo a Bariloche, un momento cargado de emoción. Giles agradeció públicamente a quienes colaboraron y recordó que el trabajo de los brigadistas continúa en condiciones extremas, por lo que la ayuda sigue siendo necesaria incluso después de la finalización del viaje.
