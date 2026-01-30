Emergencia por incendios forestales: "El fuego golpea nuestras comunidades"

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , valoró la decisión del Gobierno Nacional de declarar la emergencia ígnea y la situación de zona de desastre en Río Negro, Chubut, Neuquén y La Pampa , ante los graves incendios forestales que afectan a la región patagónica.

“El fuego está golpeando duramente a nuestras comunidades, nuestros bosques, nuestros campos y nuestras familias. Sabemos lo que están viviendo las y los vecinos: el humo, el miedo, las pérdidas. Son hogares, vida y fuentes de trabajo que están en riesgo”, expresó el Mandatario.

Weretilneck agradeció al presidente Javier Milei por la apertura al diálogo institucional. “Valoramos el compromiso con las necesidades urgentes de las provincias patagónicas y la voluntad de trabajar en conjunto frente a una situación tan difícil”, afirmó.

En ese sentido, Weretilneck remarcó la importancia del trabajo conjunto entre Nación y las provincias: “Es imprescindible que el Estado nacional y los gobiernos provinciales trabajemos juntos, de forma rápida, concreta y con todos los recursos disponibles para enfrentar esta emergencia y dar respuestas reales a quienes hoy más lo necesitan”.

El Gobernador destacó que el DNU permitirá agilizar la llegada de recursos, equipos y asistencia a los territorios afectados. “Este decreto garantiza que ninguna familia esté sola frente al fuego y que la reconstrucción comience cuanto antes. Es un paso necesario en un momento que exige decisión política, coordinación federal y compromiso con la gente”, subrayó.

Asimismo, puso en valor el enfoque integral de la medida, que prioriza la vida, el ambiente y el desarrollo regional. “Esta decisión pone en el centro el cuidado de las personas, el apoyo a las comunidades afectadas y la preservación de nuestras economías regionales”, afirmó.

La emergencia ígnea por los incendios declarada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) tendrá vigencia de 1 año, con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la lucha contra incendios, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos.