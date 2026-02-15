Río Negro refuerza las cárceles con tecnología antidrogas: cómo son los nuevos controles

La Provincia incorporó tecnología para detectar estupefacientes en las unidades penitenciarias y endurece los controles internos para frenar el ingreso de drogas.

El Gobierno de Río Negro avanza con nuevas medidas para endurecer los controles en las cárceles provinciales . A través del Ministerio de Seguridad y Justicia, y mediante la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC), se entregó equipamiento específico al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) para detectar estupefacientes dentro de los establecimientos de detención.

La incorporación de kits de narcotest permitirá realizar pruebas de campo rápidas y precisas, tanto en los ingresos como en inspecciones de rutina, con el objetivo de prevenir el ingreso y la circulación de drogas en contextos de encierro.

Durante el acto formal, el secretario de Narcocriminalidad, Darío Buonaventura, hizo entrega del equipamiento al director del establecimiento penal, el comisario general Cristian Villagra. Según destacaron fuentes oficiales, estos dispositivos cuentan con respaldo técnico y científico y permiten reducir el margen de error en la identificación de sustancias prohibidas.

Más controles y aplicación de la Ley 23.737

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta medida forma parte de una política sostenida para fortalecer la aplicación de la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes en el país.

image

El uso de tecnología especializada apunta a optimizar tiempos de respuesta y reforzar los protocolos internos, en un contexto donde el control del narcotráfico dentro de las cárceles se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda de seguridad.

Estrategia integral contra el narcotráfico en cárceles

El trabajo articulado entre la SENAC y el Servicio Penitenciario Provincial forma parte de un proceso de reequipamiento y capacitación permanente que busca elevar los estándares de seguridad en todo el territorio rionegrino.

Con esta entrega, el Ejecutivo provincial reafirma su compromiso con la prevención del delito y el fortalecimiento institucional, apostando a herramientas modernas para garantizar mayor control y transparencia en las unidades penitenciarias.

La incorporación de estos dispositivos marca un nuevo paso en la política de seguridad de Río Negro, con foco en el combate al narcotráfico y la mejora de los mecanismos de control dentro del sistema penitenciario.