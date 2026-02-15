Damas Gratis , Cazzu y Lali Espósito se presentan en la Fiesta de la Manzana entre el sábado 21 y el domingo 22 de febrero de 2026. Y aquí te contamos todos los detalles sobre los precios de las distintas entradas .

Cazzu, Damas Gratis y Lali en el show de la Fiesta de la Manzana 2026: cuánto cuestan las entradas preferenciales

La Fiesta Nacional de la Manzana es una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, Argentina. Tiene como objetivo principal rendir homenaje a la producción manzanera, un pilar económico fundamental para la región del Alto Valle del Río Negro. De la edición 2026 , formarán parte artistas como Damas Gratis, Cazzu y Lali Espósito , entre otros. ¿Cuánto cuestan las entradas ?

Cabe resaltar que la Fiesta de la Manzana se llevará a cabo en el Predio Ferial Municipal, situado en la calle Cerro Tronador 260, a la vera de la Ruta Nacional 22, en la Ciudad de Gral. Roca. Su organización está a cargo de la Municipalidad de General Roca.

Los precios de las entradas preferenciales para disfrutar de los shows que Damas Gratis, Cazzu y Lali Espósito ofrecerán en la Fiesta de la Manzana 2026 en Río Negro oscilan entre 20 y 55 mil pesos.

Es oportuno recordar que, amén del acceso general libre y gratuito, los concurrentes también podrán adquirir las entradas preferenciales, cuyos precios son los siguientes:

Entradas Preferenciales Público General

Sábado 21: $20.000 Tribunas Plus. $40.000 Campo Plus. $45.000 Campo Full.

Domingo 22: $25.000 Tribunas Plus. $50.000 Campo Plus. $55.000 Campo Full.

Puntos de Venta de Entradas Preferenciales

Venta presencial: Cajas Municipales. De lunes a viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Venta telefónica y consultas: 0800-222-9742. De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs.

Venta online: generalroca.gob.ar (sitio web del Municipio de General Roca).

Estas entradas se podrán comprar a través del sitio oficial de la Fiesta de la Manzana 2026.

Grilla oficial: artistas confirmados para la Fiesta de la Manzana 2026

La Fiesta de la Manzana 2026, que se llevará a cabo en General Roca (Río Negro), presenta la siguiente grilla:

Viernes 20 de febrero de 2026: Neo Pistea/YSY-A.

Sábado 21 de febrero de 2026: Emanero/ Damas Gratis .

. Domingo 22 de febrero de 2026: Cazzu/Lali Espósito.

Por otra parte, cabe recordar cuáles son los beneficios que contemplan las distintas entradas preferenciales para los shows que ofrecerán Damas Gratis, Cazzu y Lali Espósito:

Los accesos plus incluyen el ingreso a súper campo o tribunas; patio gastronómico; show de artistas regionales; campo general; paseo de artesanos; parque de juegos mecánicos; puestos de hidratación y estacionamientos aledaños al predio.

En tanto, los accesos full incluyen el ingreso al súper campo; estacionamiento cerca del predio; patio gastronómico; show de artistas regionales; campo general; paseo de artesanos; parque de juegos mecánicos; puestos de hidratación y estacionamientos aledaños al predio.

Cazzu.jpg Cazzu se presentará el domingo 22 de febrero de 2026 en la Fiesta Nacional de la Manzana.

La Fiesta Nacional de la Manzana es una combinación de tradición y modernidad, donde se honra la cultura del trabajo agrícola que caracteriza a la región, al tiempo que se ofrecen espectáculos y actividades que se han ido adaptando a los gustos contemporáneos. También se realizan competiciones deportivas, como el tradicional concurso de embaladores de manzanas, que pone en valor el trabajo manual y el esfuerzo de los productores locales.

Es importante destacar que la Fiesta de la Manzana 2026 será emitida en vivo de forma online.