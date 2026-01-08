Prórroga para taxis en Cipolletti: 39 seguirán en servicio, pero otros quedaron afuera

Como cada año, una nueva prórroga extiende la vida útil de taxis y transportes públicos en Cipolletti, pero no todos logran sostenerse y algunos quedan en el camino.

Por un año más, cerca de 29 titulares de transportes públicos de pasajeros podrán seguir trabajando con sus unidades vencidas.

Como ocurre casi todos los años, el transporte público de pasajeros en Cipolletti volvió a recibir una prórroga que permite a decenas de taxis continuar en actividad pese al vencimiento del plazo legal para la renovación de unidades. El Concejo Deliberante aprobó una extensión excepcional de un año para los vehículos modelo 2015 , que ahora podrán circular hasta el 31 de diciembre de 2026.

La medida beneficia directamente a 39 unidades que estaban próximas a quedar fuera de servicio por superar el límite de antigüedad establecido en la ordenanza vigente. Sin embargo, la decisión también dejó al descubierto una situación más compleja: varios trabajadores no lograron cumplir con prórrogas anteriores y se vieron obligados a abandonar la actividad.

La prórroga fue sancionada a través de la Ordenanza de Trámite N° 15/25, tras un pedido elevado por la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines ( Acttya ) al Ejecutivo municipal. El proyecto fue tratado en la Comisión de Hacienda y aprobado por unanimidad, para luego entrar en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial desde el 5 de enero.

Un sector de los taxistas de Cipolletti rechaza la llegada de Uber a la ciudad y espera la convocatoria de los Concejales.

En los considerandos, la norma reconoce el fuerte impacto que atraviesa el sector del transporte público, afectado por la caída de la demanda, la baja recaudación y los elevados costos de los vehículos. A este escenario se suma la competencia de las aplicaciones digitales y las consecuencias económicas que dejó la pandemia, factores que dificultan la posibilidad de renovar las unidades en tiempo y forma.

¿Cuántos taxis se benefician con la medida?

De acuerdo a los registros del Departamento de Transporte municipal, durante 2026 vencía el plazo de antigüedad para un total de 39 vehículos afectados al servicio de taxis, transporte escolar y otras modalidades habilitadas. Todos ellos quedarán alcanzados por la extensión, siempre y cuando no hayan recibido prórrogas en años anteriores.

La ordenanza establece con claridad que la prórroga no es acumulable. Es decir, quienes ya fueron beneficiados en instancias previas deberán renovar sus vehículos sin excepción antes de las fechas fijadas originalmente por la normativa.

ECP TAXIS (2).JPG Desde este viernes, sube el valor del Taxi en Cipolletti. Estefania Petrella

"Muchos compañeros tuvieron que entregar las licencias"

Desde Acttya advirtieron que, si bien la prórroga es un alivio, no alcanza a todos los trabajadores del sector. Ana Bidegaim, referente de la asociación, confirmó a LM Cipolletti que “muchos compañeros tuvieron que entregar las licencias por la imposibilidad de cambiar los vehículos”.

Según detalló, al menos cinco choferes no lograron cumplir con la actualización que venció en diciembre de 2025. En ese caso, el universo de titulares alcanzados por la prórroga anterior era de 29, pero no todos pudieron afrontar el recambio.

Qué exige la ordenanza vigente

La Ordenanza de Fondo 232/14 establece que los vehículos afectados al servicio de taxis no pueden superar los nueve años de antigüedad desde su fabricación y fija como fecha límite de reposición el 31 de diciembre del año correspondiente. Además, exige la radicación de las unidades en Cipolletti, plazos estrictos para completar transferencias en caso de vehículos usados y un máximo de cuatro licencias por persona.

La nueva prórroga no modifica ninguno de estos requisitos, que continúan siendo obligatorios para la habilitación y prestación del servicio.