Las cámaras de seguridad descubrieron al ladrón que se metió a un garaje y robó un taxi

El osado sujeto encontró el auto con las llaves colocadas y se lo llevó a empujones. Pero lo pudieron identificar por las imágenes. La pena que tiene que pagar alcanza a su familia.

Un ladrón se metió a una casa de Cipolletti y se apoderó de un vehículo que funcionaba como taxi para una empresa local, el que hasta el momento no había sido encontrado.

El robo se registró el 20 de diciembre de 2024 , minutos después de la medianoche, en una vivienda de la calle Ceferino Namuncurá a la que el sujeto, identificado como Fernando Sebastián Gatica, ingresó tras saltar un paredón de poco más de 3 metros de altura.

Una vez en el interior se dirigió al sector del garaje, donde se encontraba estacionado un Fiat Siena con las llaves de arranque colocadas. Después abrió el portón de la propiedad y empujó al auto hacia fuera, lo puso en marcha y se lo llevó por Namuncurá en dirección al norte.

En primer plano

Tras percatarse de la ausencia del rodado ese mismo día la damnificada hizo la denuncia en la Comisaría 32, ubicada en el barrio La Paz.

Un dato que brindó fue clave para orientar la investigación: el inmueble cuenta con cámaras de seguridad y la secuencia del hecho había quedado grabada con el autor ejecutándolo en primer plano.

Con ese material los policías salieron en busca del delincuente y lograron determinar que el principal sospechoso que se ajustaba a las descripciones residiría en un conventillo de la misma ciudad.

La pista la brindó un oficial Principal de apellido Marzllak que trabajó en la pesquisa, y fue corroborada por un informe presentado por el oficial Ayudante Alexis González, del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que concluyó que quien se había apoderado del taxi era Gatica.

Las imágenes de las cámaras de seguridad y los fotogramas obtenidos lo mostraban a él ejecutando la maniobra delictiva.

Pruebas del delito

En ese sustento probatorio Gatica fue detenido y en enero de 2025 lo imputado por el delito de “hurto agravado por ser cometido con escalamiento” y quedó en prisión preventiva por dos meses, dado que contaba con antecedentes penales.

Del auto no se supo más nada, de acuerdo a lo que consigna la acusación de la fiscal Eugenia Vallejos, en la que describió los hechos narrados.

El expediente judicial avanzó hacia un juicio abreviado en el que trabajó la fiscalía con la defensora Oficial Cecilia Ibáñez y se concretó en una audiencia realizada el mes pasado. El acuerdo establecía imponerle un castigo de un año y seis meses de cumplimiento efectivo y la declaración de segunda reincidencia por sus antecedentes. Se mencionó en este aspecto que tuvo varias condenas. La última la recibió el 29 de julio de 2024 por un “robo en grado de tentativa” y le dieron 45 días de prisión obligatoria más la declaración de reincidencias. Se aclaró que tuvo penas anteriores, pero que se encontraban agotadas.

E.C.P TRIBUNALES (10).JPG El caso de abuso y violación fue tramitado en los tribunales cipoleños. Pero la víctima pidió no avanzar con la investigación. Estefania Petrella

La propuesta requería que el acusado confesara su culpa, y así lo hizo Gatica con el acompañamiento de su defensora.

La víctima también la aceptó. Se aclaró que “como no se ubicó el automóvil sustraído, fue parte del acuerdo una reparación económica”, que debían abonar los familiares de Gatica. Se estableció un desembolso de 7 millones de pesos en siete cuotas mensuales, las que se habían hecho efectivas.

El juez Julio Sueldo no manifestó objeciones ante el planteo de las partes y dictó el fallo en los términos que lo habían expuesto.