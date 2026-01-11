Un taxi cayó al canal en Fernández Oro y reclaman por falta de iluminación

El siniestro ocurrió durante la noche y vecinos apuntas contra la falta de señalización y de iluminación adecuada en la zona

El accidente ocurrió en el canal de riego ubicado a la altura del barrio Social 2.

Un taxista protagonizó un accidente durante la noche en Fernández Oro y vecinos apuntaron contra la falta de iluminación. El trabajador cayó con su vehículo en un canal de riego y expuso un problema que vecinos venían denunciando hace tiempo.

Según se conoció, el hecho ocurrió el sábado durante la noche en el canal de riego ubicado a la altura del barrio Social 2. El trabajador cayó con su taxi y aseguraron que la principal causa estuvo relacionada con la falta de señalización y de iluminación adecuada en la zona.

Vecinos de la zona expusieron que en ese sector existen filtraciones visibles del canal a causa del agua que se acumula y el desgaste llevó a la generación de pozos con desniveles peligrosos. Esta situación se agrava durante la noche ya que la falta de visibilidad lleva a que los conductores que no conocen la zona puedan protagonizar este tipo de incidentes.

En ese sentidos, orenses plantearon que vecinos suelen bañarse en el canal, lo que incrementa la preocupación por la falta de medidas de seguridad e iluminación pública. “El borde del canal está cada vez más deteriorado y nadie viene a arreglar nada. Los reclamos son constantes, pero no tenemos respuestas”, aseguraron en redes sociales.

Policía rescató a una joven tras caer en un canal

En la madrugada del sábado, una joven de 24 años fue rescatada por personal policial luego de caer en moto dentro de un canal ubicado debajo del puente de la Ruta Nacional N° 6, en J. J. Gómez.

Este incidente fue registrado por uniformados de la Comisaría 47°, quienes llevaban a cabo tareas de prevención en el sector comercial de calle Villegas y fueron alertados por un vecino sobre una persona que pedía auxilio dentro del canal.

Al llegar al lugar, los policía conformaron una cadena humana que permitió rescatarla y ponerla a salvo sobre el terraplén. Al salir, personal policial detalló que "la joven circulaba a bordo de una motocicleta Mondial Max 110 cc, cuando no advirtió la presencia del canal y cayó desde el borde".

Luego de su rescate, fue asistida por personal de SIARME, quienes confirmaron que no presentaba lesiones y se encontraba en buen estado de salud.