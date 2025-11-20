Un patrullero atropelló a una nena de 9 años: qué dice el parte médico

La pequeña de 9 años está internada en el hospital Castro Rendón. El accidente ocurrió este miércoles en Plottier.

La nena está internada en grave estado en el hospital Castro Rendón

Un móvil policial , supuestamente en una situación de urgencia, sin luces ni sirena, atropelló a una nena de 9 años que estaba cruzando con su bicicleta una calle de barrio Los Álamos, en la ciudad de Plottier .

El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde en la calle Realicó. La secuencia quedó grabada por la cámara privada de un domicilio de calle Güemes y Reconquista que captó el momento en que la camioneta policial avanza a gran velocidad, dejando una nube de polvo a su paso.

De acuerdo al relato de vecinos, la camioneta policial se detuvo metros después y quien bajó del asiento del conductor fue una mujer policía.

policia choque plottier (2)

Rápidamente, por el fuerte impacto, la gente del barrio Los Álamos comenzó a acudir al lugar. Al salir encontraron a la nena inconsciente en el piso de tierra. La mamá también encontró la trágica escena. Un video registró este momento, donde la mujer policía que habría chocado a la víctima estuvo arrodillada de un lado, y la madre del otro, en total estado de shock.

La nena fue trasladada al hospital de Plottier, y luego de ser estabilizada se la trasladó al hospital Castro Rendón. Según fuentes hospitalarias, la pequeña estaba "se encuentra en la terapia intensiva pediátrica".

Indicaron "tiene un politraumatismo grave y está con asistencia respiratoria". Y puntualizaron que "su pronóstico es reservado".