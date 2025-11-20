Volkswagen Delivery: el camión que lidera la logística urbana y crece en el Alto Valle

El Delivery cumple 20 años y refuerza su liderazgo en la región con entrega inmediata y la próxima inauguración de la nueva concesionaria en Cipolletti.

Comahue Trucks se consolida en el Alto Valle con una moderna y amplia concesionaria en Cipolletti.

El Volkswagen Delivery cumple 20 años convertido en un verdadero ícono del transporte urbano. Desde su lanzamiento, el modelo transformó la logística de última milla, se consolidó como herramienta clave para empresas de servicios y distribución, y construyó una reputación basada en eficiencia, rendimiento y bajo costo operativo. Hoy, esa trayectoria se potencia con una novedad estratégica para la Patagonia norte: la expansión de Comahue Trucks , el concesionario que acompañó al Delivery en su crecimiento regional y que se prepara para ampliar su presencia con una nueva sede en Cipolletti .

El éxito del Delivery no es casual. Con un diseño pensado para maniobrar en la ciudad sin resignar capacidad de carga, el modelo logró posicionarse en sectores tan diversos como consumo masivo, alimentos y bebidas, logística, paquetería, obras livianas, abastecimiento comercial y servicios de la industria hidrocarburífera. Motores de bajo consumo, estructura liviana y resistente, y una cabina ergonómica enfocada en jornadas de trabajo extensas son parte de un combo que mantuvo vigente al vehículo durante dos décadas.

La última generación incorporó mejoras que elevaron aún más su estándar: materiales más livianos con mayor capacidad de carga, instrumental digital, múltiples puertos USB, aire acondicionado de fábrica y central multimedia, además de configuraciones específicas según la necesidad operativa. Todo pensado para que cada hora en la calle rinda más.

Comahue Trucks Cipolletti

Producción nacional y disponibilidad inmediata

El Centro Industrial Córdoba, inaugurado en 2024, marcó un antes y un después para la línea. Con más de 600 unidades ensambladas en menos de un año, la fabricación local aseguró un abastecimiento estable y reducción de los tiempos de entrega, algo determinante para quienes no pueden frenar su negocio por demoras en incorporaciones o renovaciones de flota.

En la región, esta ventaja se vio reflejada en la velocidad con la que los clientes pudieron acceder a unidades en los últimos meses, impulsando la presencia del Delivery tanto en flotas grandes como en pymes que necesitan garantizar su operación diaria sin márgenes de espera.

ON - Comahue Trucks (12) Omar Novoa

Comahue Trucks: 19 años acompañando a quienes mueven la región

La historia del Delivery en el Alto Valle está fuertemente ligada al crecimiento de Comahue Trucks, concesionario oficial de Volkswagen Camiones y Buses desde 2006. Con sede en Eugenio Perticone 2119, Neuquén, la empresa se consolidó como referencia en el transporte urbano y de carga mediana, ofreciendo atención personalizada, repuestos originales, servicio técnico especializado y asesoramiento integral para operaciones logísticas.

A partir de enero de 2026, Comahue Trucks iniciará una nueva etapa con la apertura de una concesionaria de última generación sobre la Ruta Nacional 22 en Cipolletti.

ON - Comahue Trucks (18) Omar Novoa

Allí funcionará un amplio centro de servicios y exhibición. Las nuevas instalaciones, con 2.177,48 m² de superficie cubierta y 4.276,52 m² descubiertos, apuntan a mejorar la capacidad operativa, acortar tiempos de atención y brindar soporte técnico continuo a empresas y transportistas del Alto Valle, Valle Medio y zonas productivas cercanas.

Esta expansión permitirá acompañar aún más de cerca a quienes apuestan por el Delivery, reforzando la disponibilidad de unidades, turnos de servicio y asesoramiento técnico, tres pilares fundamentales para flotas que no pueden detenerse.

ON - Comahue Trucks (25) Omar Novoa

Financiación diseñada para que el camión llegue rápido a la calle

Uno de los factores que impulsa la demanda actual es el acceso a financiación competitiva. En este punto, Comahue Trucks ofrece planes exclusivos con financiación a Tasa 0% a 12 meses, orientados a facilitar la adquisición de unidades tanto para nuevas empresas como para flotas que buscan ampliar su capacidad operativa sin comprometer flujo financiero.

La combinación de financiamiento accesible, disponibilidad inmediata y red posventa cercana convierte al Delivery en una herramienta estratégica para negocios que viven de la eficiencia y el cumplimiento.

ON - Comahue Trucks (8)

Donde hay movimiento, hay un Delivery

La postal se repite en toda la región: repartos comerciales, consumo masivo, distribución a supermercados y servicios urbanos. A 20 años de su lanzamiento, el Delivery no solo se mantiene vigente, domina los segmentos donde la productividad depende de la confiabilidad diaria.

Su evolución técnica se cruza hoy con la expansión comercial de Comahue Trucks, creando un escenario favorable para quienes necesitan incorporar un vehículo capaz de rendir desde el primer kilómetro.