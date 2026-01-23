Caos en la Ruta 151 por un camión averiado que perdió la carga de peras

El accidente ocurrió a la altura de Ferri. La Policía informó que se le reventaron dos cubiertas. No hubo que lamentar personas heridas. Hubo demoras en el tránsito y descontrol.

Un descomunal caos de tránsito se registraba durante la tarde de este jueves en la Ruta Nacional 151, a pocos kilómetros de Cipolletti y a la altura del barrio Ferri. Largas colas de vehículos se habían formado hacia ambos sentidos.

El incidente se produjo alrededor de las 19 y el motivo fueron los varios bins de peras que cayeron de un antiguo camión que circulaba en dirección a Cinco Saltos. Un automovilista que iba detrás pudo filmar buena parte del hecho, que no provocó personas heridas.

Las imágenes, publicadas por Seny Radio, muestran cuando recién caen cerca de una decena cajones en medio de una gran polvareda, mientras que el cargamento de peras queda desperdigado por la banquina y el pavimento, donde también quedó detenido el camión, ocupando media calzada.

Automovilista filma cuando caen bins cargados de peras en la Ruta 151

De inmediato se desató un gran desconcierto en el tránsito, que como es habitual es intenso a toda hora. Los llegaron primero frenaron por precaución, por lo que en pocos minutos las filas de camiones, colectivos, autos y camioneta se hicieron interminables. Los más impacientes dejaron la fila y se mandaron por la banquina y el camino rural que corre paralelo a la ruta, por lo que el descontrol y la polvareda se hizo mayor.

Desde la Policía se informó el camión, marcha Chevrolet C-50, sufrió la explosión de dos cubiertas del eje trasero del lado del acompañante (banquina) y que eso provocó que la carga perdiera estabilidad y cayera. Las fuentes aclararon que se desconoce los motivos de la rotura de los neumáticos, aunque no se descarta que su continuo uso puede ser una de las causas.

Camión pierde peras R151 B.jpeg

Se precisó que el conductor tiene 46 años y vive en la localidad neuquina de Vista Alegre. Iban hacia Centenario. No quiso responder ningún tipo de preguntas cuando lo consultó LMCipolletti. Estaba molesto y advirtió que no quería que le tomaran fotografías.

Efectivos policiales del Cuerpo de Seguridad Vial de Cinco Saltos y del Destacamento 128 de Ferri trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito, mientras se analizaba la forma de retirar el vehículo siniestrado y todo el cargamento.

Camión pierde peras R151C.jpeg

Este tipo de episodios en temporada de cosecha no son extraños en la región. Cada tanto aparecen noticias de camiones que pierden peras o manzanas al realizar el conductor una maniobra brusca o tomar una curva pronunciada, como en las rotondas. También ocurren no pocos percances por desperfectos mecánicos de los rodados, dado que aún prestan servicio algunos con varios años de antigüedad. Una muestra del estado de la fruticultura del Alto Valle.