Chocó tres autos estacionados y escapó: encontraron al conductor y piden que pague los daños

Ocurrió este sábado a la madrugada frente a una clínica de Cipolletti. Los damnificados escracharon al presunto responsable del hecho. Piden que se haga cargo de los gastos.

El Logan gris que causó el triple choque. Su conductor se fue del lugar, a pesar del reclamo de damnificados.

Poco después de las 6 de la madrugada de este sábado un auto Renault Logan color gris chocó tres autos estacionados en inmediaciones de la esquina de las calles San Martín y Libertad de Cipolletti, donde se encuentra el Policlínico Modelo.

Los tres vehículos, pertenecientes a trabajadores de esa institución médica que minutos antes habían ingresado a cumplir su turno laboral, resultaron con severos daños.

Por los fuertes impactos, el Logan quedó cruzado en medio de San Martín, con la puerta del acompañante totalmente abollada como otras partes de la carrocería de ese lado, mientras sonaban las armas de los rodados damnificados.

Chocó tres autos y escapó

Como era de esperar alguien tomó su teléfono y filmó lo que había sucedido. En este se deduce que el testigo comenzó a grabar segundos después de escuchar los estruendos de chapa y vidrios.

Un hombre aparece en primer lugar y s y algo le reprocha a la persona que manejaba señalándolo con el dedo. Después entra otro hombre en escena que observa atentamente hacia el interior del habitáculo.

Pero el conductor, que dicen que gritaba “la cagu…”, desoyó los reclamos, puso primera y abandonó el lugar a pesar de lo que había provocado.

“Y se fue” dice la persona que tomaba el video.

Bronca y escrache

El incidente y la reacción del conductor generó indignación entre los propietarios de los rodados chocados, quienes horas después lograron recabar los datos del presunto responsable, a quien escracharon en las redes sociales con el video, fotos y capturas de pantalla de su perfil con su identidad e imagen.

“Venía a mucha velocidad e intentando frenar impacta a tres autos estacionados, de tres trabajadores de la clínica”, destacaron.

Se trata de un joven que tiene 19 años y reside en Fernández Oro, que andaba acompañado por otro muchacho de unos 19 años, precisaron.

Choque autos estacionados 2

Además, resaltaron que consiguieron su número de teléfono y lo llamaron, pero que su respuesta solo fue "dice mi papa que lo hables con el abogado" y cortó la llamada, respuesta que más bronca les dio.

Aclararon finalmente que “se recurre a este medio para que este joven de la cara y no se esconda detrás del padre, que también la familia no lo cubra y se comunique con los afectados”.

“Que vea el escrache social, que esto pudo haber sido una tragedia, y estamos seguros que podría haber venido con alcohol en sangre”, advirtieron, para cerrar con “basta de cubrir accidentes”.

En el sitio del episodio no se registraron personas heridas. No se sabe si sufrieron algo los jovenes del Logan.