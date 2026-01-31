Un cipoleño al volante y un accidente fatal: murió un joven en Ruta 22

Un conductor de Cipolletti protagonizó un choque fatal en Ruta 22, una moto fue embestida y murió un joven de 19 años. El otro ocupante sigue internado.

Un accidente fatal tuvo lugar en la madrugada del sábado en la ruta 22. Un joven de 19 años murió.

Un nuevo siniestro vial fatal volvió a golpear a la región durante la madrugada de este sábado. El hecho ocurrió cerca de las 2:15 sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura del kilómetro 1161, en jurisdicción de Cervantes , y dejó como saldo la muerte de un joven de 19 años , mientras que otro motociclista permanece internado con lesiones de consideración.

El episodio se suma a una seguidilla de accidentes registrados en este corredor clave del Alto Valle, donde el tránsito pesado, los vehículos particulares y las motocicletas conviven en un escenario de alta circulación, especialmente durante la noche y la madrugada.

De acuerdo con la información oficial aportada por el Cuerpo de Seguridad Vial, el siniestro involucró a un Peugeot 2008 que circulaba en sentido este–oeste, conducido por un hombre domiciliado en Cipolletti, quien viajaba acompañado por una mujer de 33 años.

El Peugeot 208 impactó contra la motocicleta. Se desconoce si los ocupantes del rodado menor circulaban con luces en el momento y casco.

Por motivos que aún son materia de investigación, el automóvil impactó contra una motocicleta 110 cc de color negro que se desplazaba en el mismo sentido. En el rodado menor se movilizaban dos jóvenes: el conductor, de 21 años y oriundo de Mainqué, y su acompañante, de 19 años, con domicilio en Cervantes.

El impacto fue violento y provocó que ambos ocupantes de la moto sufrieran múltiples contusiones y politraumatismos.

Hospital General Roca Francisco Lopez Lima.jpg Los dos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al Hospital de General Roca, donde horas más tarde, el acompañante falleció. Archivo

Traslado de urgencia y desenlace fatal

Luego del choque, los dos jóvenes fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias y trasladados de urgencia al hospital de General Roca, donde ingresaron con lesiones de gravedad.

Durante las primeras horas posteriores al accidente, el equipo médico realizó distintas intervenciones para intentar estabilizarlos. Sin embargo, pese al esfuerzo del personal de salud, el acompañante de la motocicleta falleció horas más tarde como consecuencia de las heridas sufridas.

El conductor de la moto continúa internado y su estado de salud es seguido de cerca por los profesionales del hospital.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales, personal de Seguridad Vial y servicios de emergencia, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del choque.

Las actuaciones judiciales ya fueron iniciadas y buscan determinar responsabilidades. Entre los puntos que se analizan se encuentran la velocidad de circulación, las condiciones de visibilidad al momento del impacto y el estado de ambos vehículos, además de los exámenes de rigor practicados al conductor del automóvil. Sobre los ocupantes del automóvil no se informó el estado de salud al respecto, pero sí se constataron importantes daños materiales sobre el rodado.