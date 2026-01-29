Impactante choque a plena luz del día: dos mujeres fueron hospitalizadas

El siniestro ocurrió pasado el mediodía. Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital con heridas de gravedad.

Este jueves, image generó preocupación en General Roca. Dos vehículos impactaron y las conductoras resultaron heridas . Ambas víctimas tuvieron que ser derivadas al hospital local.

Según se conoció, el impacto se registró en el cruce de las calles Rawson y Santa Rosa, en inmediaciones del barrio Los Olmos.

El siniestro vial ocurrió después de las 12 entre una Ford Territory y un Fiat Palio . A causa del impacto, dos mujeres resultaron heridas.

Las mujeres fueron hospitalizadas

Según detallaron testigos, una de las accidentadas estuvo varios minutos dentro de su vehículo hasta que logró descender.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Policía de Río Negro y el equipo del Siarme. Luego de las primeras acciones, ambas mujeres fueron trasladas al Hospital Francisco López Lima.

Según dieron a conocer desde el nosocomio, ambas ingresaron por guardia. Se trata de una joven de 28 años y una mujer adulta mayor.

A la joven le realizaron distintos estudios y quedó en observación hasta que finalmente le dieron el alta.

Mientras que la mujer mayor sufrió una fractura en uno de sus brazos. Ante esta situación le colocaron un yeso y y fue dada de alta luego de cumplir las horas de observación.

