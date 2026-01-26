Grave choque frontal entre una camioneta y un colectivo sobre la Ruta 40 cerca de Villa Mascardi

El conductor del rodado menor sufrió fracturas expuestas y tuvo que ser hospitalizado. La camioneta se dirigía a Bariloche.

Este lunes, un impactante choque sobre la Ruta 40 generó preocupación entres los conductores que transitaban por el lugar. Una camioneta y un colectivo de larga distancia impactaron frente al lago Mascardi. Una de las víctimas sufrió varias fracturas y tuvo que ser hospitalizada.

Según detallaron, se trató de un hombre que iba al mando de una Ford Eco Sport sufrió fracturas expuestas y fue derivado de urgencia a un centro médico.

La víctima de 57 años que manejaba el rodado menor sufrió graves heridas en su pierna izquierda tras colisionar casi de frente con un colectivo de la empresa Vía Tac, en el kilómetro 2014 de la ruta 40.

Cómo fue el grave accidente sobre la Ruta 40

El accidente ocurrió cerca de las 16 de este lunes, cuando el vehículo menor transitaba en dirección a Bariloche y el transporte lo hacía en sentido opuesto, en dirección a Puerto Madryn.

Luego del impacto, la Eco Sport volcó y quedó en posición invertida. Personal de bomberos, Gendarmería, Prefectura, Parques y Policía Federal acudieron al lugar del siniestro, junto a efectivos de la Policía provincial.

choque ruta 40

El herido fue derivado de urgencia a un centro médico, con lesiones de gravedad. Personal de Criminalística realizó los peritajes correspondientes en la zona, mientras que ambos conductores fueron sometidos a un test de alcoholemia, que dio negativo.

Mientras que el colectivo de larga distancia transportaba 33 pasajeros. Confirmaron que ninguno presentó lesiones.

Francisco Silva, de Bomberos Voluntarios Cuartel Central, dialogó con Radio Seis y describió que “tuvimos un trabajo bastante arduo para poder sacar al conductor, quien había quedado atrapado por la deformación de la estructura, con la complicación de que había volcado, afortunadamente tenía cinturón de seguridad y quedó colgado de cabeza”, explicó. También indicó que había pérdida de combustible.

En ese sentido, también destacó la coordinación entre el equipo de emergencia y la contención de la gente del nosocomio local. “Se estabilizó al paciente dentro del vehículo y ahí se realizaron las tareas para poder sacarlo de la mejor forma posible. Tenía un traumatismo grave en ambas piernas y traumatismo de cráneo. Queda a consideración del Hospital, pero nosotros lo tomamos como un paciente crítico”.