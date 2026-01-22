Impactante choque en Guerrico: el camión cayó al canal

El incidente registrado en la Ruta 22 derribó el tendido de cables de electricidad y generó un corte total en el tránsito. El conductor solo sufrió heridas leves.

El violento incidente provocó la caída del camión en un canal y que el acoplado quede elevado sobre la calzada.

Un camión protagonizó un violento accidente vial sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura de Guerrico , lo que provocó el corte total del tránsito en ese sector. Tras el impacto, el acoplado quedó atravesado y elevado sobre la calzada , mientras que la cabina terminó incrustada dentro de un desagüe latera l, lo que reflejó la brutalidad del accidente.

Como consecuencia del choque, parte del tendido eléctrico fue derribado , lo que obligó a interrumpir el servicio y a desplegar un operativo de la empresa Edersa . Personal especializado trabajó en el lugar para asegurar el área y realizar las tareas necesarias para restablecer la conectividad, mientras el personal policial ordenó el tránsito vehícular.

Pese a la magnitud del accidente y a los importantes daños materiales , el conductor del camión no sufrió lesiones de gravedad . Fue asistido por el equipo de emergencia del hospital Dr. Ernesto Acame y se constató que presentaba únicamente traumatismos leves , por lo que no se requirió el traslado al nosocomio.

En el operativo intervino Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y una ambulancia del hospital local, que brindaron asistencia médica y ordenaron la circulación de los vehículos que pasaban por el lugar.

ACOPLADO FLOTANTE El acoplado quedó elevado sobre la calzada de la Ruta 22.

Se desconocen las causas del incidente

Hasta el momento se desconocen las causas que derivaron en el siniestro, ya sea por un desperfecto mecánico, las malas condiciones de la calzada o una situación que le haya hecho perder el control del vehículo.

Durante el operativo, se recomendó a los conductores evitar la zona, debido al horario pico en el que las personas regresan a sus hogares desde distintas ciudades del Alto Valle. Frente al tránsito, se solicitó circular con extrema precaución, ante la delicada posición que quedó el acoplado.

Finalmente, el rodado de gran porte fue retirado del lugar por una grúa.

Fernández Oro altura ruta 22 El accidente se registró en la Ruta 22 a la altura de Guerrico.

Impactante accidente en la Ruta 22: dos heridos de Cipolletti

Durante la mañana del martes 21 de enero, un impactante accidente sobre la Ruta 22 generó conmoción entre los conductores que circulaban entre Chimpay y Coronel Belisle. Según se conoció, por el siniestro dos personas oriundas de Cipolletti resultaron heridas. Personal de Tránsito y Policías de Río Negro trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas.

Desde el Cuerpo de Seguridad de Choele Choel informaron que el siniestro se registró a la altura del kilómetro 1137. De acuerdo a la primera hipótesis, el vehículo intentó sobre pasar a un camión sobre la ruta nacional y perdió el control.

accidente ruta 22

Según dieron a conocer, un auto marca Chery Arrizo 5 Confort que circulaba desde Cipolletti hacia San Antonio pisó la banquina, perdió el control y volcó sobre uno de los márgenes de la calzada tras intentar sobrepasar a un camión. Tras este hecho, quedó con las cuatro ruedas hacia arriba alrededor de las 10 horas.

Impactante vuelco sobre la Ruta 22: los heridos son de Cipolletti

En el vehículo viajaban dos personas mayores de edad, padre e hijo, ambos oriundos de Cipolletti. Según informó personal policial, las víctimas no sufrieron lesiones de gravedad, pero fueron asistidos de manera preventiva tras el vuelco.

Tras el hecho, personal de Tránsito trabajó en el lugar para controlar el paso de los vehículos. Aseguraron que estuvo interrumpido el tránsito durante varios minutos. Pero ya fue restablecido con normalidad.

Desde los organismos de seguridad solicitaron conducir con precaución y respetar las velocidades máximas.