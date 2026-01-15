Edersa anunció nuevos cortes de luz para Cipolletti y General Roca

Desde la empresa encargada del servicio adelantaron que se realizarán cortes del suministro en ambas ciudades.

Este jueves, Edersa anunció que llevará a cabo cortes de luz en Cipolletti y General Roca. La empresa encargada del suministro eléctrico dio a conocer las zonas afectadas por la suspensión del suministro y dieron detalles acerca del motivo .

En ese sentido, adelantaron que los cortes del servicio se desarrollarán este viernes durante la mañana . A causa de que las cuadrillas operativas de la distribuidora realizarán tareas de mantenimiento y modernización de instalaciones de media tensión.

Por este motivo, Edersa confirmó que de 8 a 10.30 horas se realizará un corte en el barrio San Lorenzo , en el cuadrante comprendido por las calles Santa Cruz, Circunvalación, Buenos Aires e Ingeniero Pagano.

Mientras que de 9:30 a 11:30 horas estarán afectados por el corte de suministro los vecinos dentro del cuadrante de calle circunvalación Umberto Illia hasta Calle Rural B15 Bis, desde La Esmeralda hacia el este.

Por su parte, en General Roca, el servicio eléctrico estará suspendido de 9.30 a 13 horas en las chacras 169, 170, 173 y 174.

Ante este contexto, desde la distribuidora solicitaron: "A nuestros vecinos y vecinas tomar las medidas necesarias".

El 10 de Enero, otro barrio popular con conexión legal a la electricidad

El gobierno de Río Negro, Edersa y el Municipio de Cipolletti continúan llevando a cabo obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos. El fin de semana quedó inaugurada la regularización eléctrica del barrio 10 de Enero. La obra consistió en la colocación de 60 columnas de hormigón, 50 nuevos postes, 2000 metros de cable de media y baja tensión y la ejecución del alumbrado público con 42 luminarias led.

El proyecto de normalización se enmarca en el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), que lleva adelante el Gobierno de Río Negro, junto a la distribuidora eléctrica Edersa, y bajo la coordinación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en articulación con la Municipalidad de Cipolletti.