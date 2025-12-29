Edersa anunció cortes de energía para Cipolletti y más ciudades

La empresa distribuidora de energía anunció la interrupción de energía el martes 30 de diciembre. Será para efectuar la ampliación de redes de media tensión y tareas de mantenimiento.

La distribuidora de energía EdERSA anunció cortes programados de energía para mañana martes 30 de diciembre en la previa del año nuevo. Cipolletti, General Roca y El Bolsón son las ciudades que serán afectadas por el corte de electricidad durante el último martes del año.

La interrupción en el suministro de electricidad se debe a obras en la ampliación de las redes de media tensión en Cipolletti. Además, se realizarán trabajos de mantenimiento en las redes de tensión y poda preventiva para la protección de los cables de energía en General Roca y El Bolsón.

Según informó en el comunicado oficial, Cipolletti tendrá la interrupción en el suministro de energía entre las 12 y 14 horas del martes 30 . El corte se efectuará en la calle Venezuela entre La Esmeralda y Naciones Unidas, sectores del barrio Villarino entre calles Estrada, Newbery y Falucho.

También estarán afectados algunos sectores del Barrio Don Bosco como las calles Colombia y Ecuador, y el área de la Panadería que engloba Naciones Unidas y Venezuela.

poda edersa.jpg Edersa anunció trabajos de poda preventiva en General Roca y El Bolsón.

Cortes anunciados para General Roca

Para General Roca, la empresa anticipa cortes de energía entre las 9 y las 11 horas. Los sectores afectados están delimitado por las calles Avenida Argentina, Jujuy, Runge y la Ruta 22, correspondiente a la zona del barrio Central.

La empresa estatal anunció que el servicio se verá afectado de 9 a 12 horas en El Bolsón. El sector que tendrá la interrupción de la electricidad es en el tramo comprendido entre el ingreso a Mallín Ahogado y el área de Piscicultura, donde se ejecutarán trabajos de mantenimiento de las redes y poda preventiva de la vegetación.

edersa (6) Las localidades afectadas son Cipolletti, General Roca y El Bolsón.

Edersa solicitó que los usuarios tomen las precauciones necesarias durante los horarios informados, como la protección de los artefactos electrónicos. La empresa recordó que estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la prestación, para una mayor calidad y seguridad del servicio eléctrico.

El 10 de Enero, otro barrio popular con conexión legal a la electricidad

El gobierno de Río Negro, Edersa y el Municipio de Cipolletti continúan llevando a cabo obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos. El fin de semana quedó inaugurada la regularización eléctrica del barrio 10 de Enero. La obra consistió en la colocación de 60 columnas de hormigón, 50 nuevos postes, 2000 metros de cable de media y baja tensión y la ejecución del alumbrado público con 42 luminarias led.

luces led 10 de enero El fin de semana quedó inaugurada la regularización eléctrica del barrio 10 de Enero.

El proyecto de normalización se enmarca en el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), que lleva adelante el Gobierno de Río Negro, junto a la distribuidora eléctrica Edersa, y bajo la coordinación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en articulación con la Municipalidad de Cipolletti.

El intendente Rodrigo Buteler, resaltó al respecto: “Tienen todos su medidor, su pilar, van a pagar su boleta, y están dentro del sistema. Y tienen alumbrado público para hacer un barrio seguro, esto es un Programa que tenemos con el Gobernador dónde vamos avanzando barrio por barrio, ordenando los servicios de todos los barrios”.

Nueva luz 10 Enero 3 El intendente Rodrigo Buteler junto a una gran cantidad de vecinos inauguró el nuevo alumbrado del barrio cipoleño. Municipio Cipolletti

La agenda de regularización eléctrica continuará a fines del mes de febrero, en los barrios Nuevo Ferri y 2 de Agosto.

Desde la irrupción del PASE, Edersa y los gobiernos provincial y municipal concretaron la regularización definitiva de los barrios cipoleños Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo y Obrero A y B; Puente Santa Mónica en Balsa Las Perlas y 10 de Enero.