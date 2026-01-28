Fue atacado por una jauría de perros y está grave: lo trasladaron al Hospital de General Roca

Un motociclista fue atacado por los animales y sufrió heridas graves. Está internado y su estado es reservado.

Los ataques de jaurías de perros no se detienen y generan preocupación en el Alto Valle. Luego del incidente que sufrió una mujer en Allen , ahora la víctima fue un hombre que se trasladaba en moto y fue atacado por los animales. El motociclista está grave y tuvo que ser trasladado al Hospital de General Roca.

El incidente ocurrió la semana pasada frente al edificio municipal de Catriel , ubicado en pleno centro de la ciudad. Cuando se trasladaba en el rodado, el hombre fue atacado por la jauría que lo desestabilizó y cayó del vehículo. En el piso, fue agredido por los perros hasta que otros conductores y vecinos lograron rescatarlo.

Según se conoció, se trata de Walter Carrasco, de 58 años, quien fue hospitalizado en Catriel. En el nosocomio se confirmó la gravedad de sus heridas. La víctima sufrió la fractura de clavícula y de costillas, un pulmón perforado, además de una importante cantidad de heridas en piernas y brazos, producidas por el ataque de los animales.

Lo trasladaron a General Roca y está grave

En este contexto, los profesionales de la salud decidieron trasladarlo al López Lima, de General Roca, para que pueda recibir un tratamiento más completo ante este caso. Confirmaron que Carrasco permanecía internado en terapia intensiva y su estado seguía siendo reservado.

El duro relato de la mujer atacada por la jauría de perros: "Si no llegaba ayuda, no la contaba"

La mujer atacada por la jauría de perros en una calle rural entre Guerrico y Allen volvió a abrir el debate sobre el rol de zoonosis y la responsabilidad de los canes abandonados. A partir del ataque, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro ordenó el retiro y traslado urgente de todos los animales que se encuentran en la Chacra N°115 de la calle rural 11.

“Sabíamos que había perros en esa zona y siempre pasábamos con precaución, pero esta vez salió una sola perra y tuve que bajar la velocidad. Cuando me bajé de la bici, empezaron a aparecer más perros. Eran ocho o nueve, no los alcancé a contar”, relató Carla sobre el inicio del ataque.

Según su declaración, la agresión se intensificó rápidamente y la dejó sin posibilidad de escape. “Yo trataba de correrlos con la bicicleta, pero me atacaban por atrás. Cuando me daba vuelta, me mordían los que venían de frente. Estaba rodeada, literalmente no podía hacer nada”, explicó.

La situación se tornó aún más crítica cuando cayó al suelo en medio del ataque. “En un momento me caigo y me levanté como pude, porque ya me los veía trepados encima. Si no llegaba una camioneta con dos personas que bajaron con palos y los ahuyentaron, no sé cómo terminaba esto”, expresó.