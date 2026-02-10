El verano se dio vuelta: nevó en Bariloche y El Bolsón en pleno febrero y sorprendió a la Patagonia

La llegada de aire polar sorprendió a Bariloche y El Bolsón este 10 de febrero, con nieve en zonas altas, un fuerte desplome térmico.

Hubo un brusco descenso de temperatura que sorprendió a todos en el Cerro Catedral. Foto: Gentileza.

La Patagonia argentina volvió a demostrar que el clima no entiende de calendarios. Este martes 10 de febrero de 2026 , un inesperado temporal provocó nevadas sorpresivas en Bariloche y El Bolsón , tiñendo de blanco paisajes que hasta hace días soportaban temperaturas extremas y riesgo de incendios .

Un sistema frontal frío proveniente del océano Pacífico avanzó sobre la cordillera de Río Negro y Neuquén , generando un brusco descenso de temperatura que transformó una jornada típicamente veraniega en una postal invernal. El Cerro Catedral y las cumbres del Piltriquitrón amanecieron cubiertos por nieve fresca , un fenómeno que impactó tanto a residentes como a turistas en plena temporada de verano.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la llegada de una masa de aire polar provocó que las temperaturas en zonas altas cayeran hasta los -4°C . En Bariloche, las precipitaciones comenzaron como lluvia cerca de las 11 de la mañana , pero rápidamente se transformaron en nieve sólida por encima de los 1.600 metros sobre el nivel del mar . El organismo anticipó que el fenómeno podría extenderse durante al menos 36 horas .

Nevada en el Cerro Catedral

El cambio climático en la cordillera rionegrina

El contraste climático es notable: apenas durante el último fin de semana, la región cordillerana había registrado máximas cercanas a los 30 grados, valores poco habituales para el área andina, pero en línea con la ola de calor que afectó al norte de la Patagonia en los últimos días.

Más allá de la sorpresa visual, el temporal trae alivio en un contexto delicado. La provincia de Río Negro atravesaba una Emergencia Ígnea, producto de la sequía extrema y el déficit hídrico acumulado desde comienzos de año. La humedad aportada por las lluvias y nevadas resulta clave para las tareas de prevención que lleva adelante el SPLIF, especialmente en las zonas más vulnerables de la cordillera.

Mientras febrero avanza, la Patagonia vuelve a ofrecer una imagen tan inesperada como contundente: nieve en pleno verano, un recordatorio de la volatilidad climática que marca a la región.