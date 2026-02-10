Caos en la Ruta 22: un camión perdió su carga y genera demoras entre Allen y Roca

El vehículo perdió parte de su carga de fruta entre Allen y General Roca, provocando demoras en la Ruta 22. Personal de Tránsito y Policía trabaja para ordenar el tránsito.

Esta tarde un camión perdió su carga de fruta mientras transitaba por la Ruta Nacional 22 , en el tramo que une Allen con General Roca . La mercadería quedó esparcida sobre la carpeta asfáltica, provocando lentitud y complicaciones para los automovilistas , aunque las autoridades aclararon que el tránsito no fue cortado, solo reducido .

En el lugar trabajaron personal de Tránsito y de la Policía de Río Negro , quienes coordinaron el ordenamiento de la circulación y la limpieza de la calzada para evitar mayores inconvenientes. Por el momento, no se reportaron personas lesionadas .

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar la precaución al pasar por el lugar, respetar la señalización y la reducción de velocidad, hasta que la vía quede completamente despejada. Detallaron que el incidente se registró en cercanías de las instalaciones del Inta.

camión ruta 22.

Un camión perdió la carga en la Ruta 151 y generó complicaciones en el tránsito

Hace una semana, un incidente similar generó complicaciones en la Ruta 151, en el tramo entre Cipolletti y Cinco Saltos. Un camión perdió parte de su carga sobre la cinta asfáltica y tuvo que detener inmediatamente su marcha. Rápidamente, personal policial intervino en el lugar para controlar el tránsito.

Según relataron conductores que circulaban por el lugar, el camión cargaba cajones de fruta y perdió la carga sobre la banquina de la ruta provincial.

Confirmaron que no hubo heridos, pero solicitaron extrema precaución al circular por la zona.

El incidente se suma a una importante lista de siniestros que se registraron en la región en los últimos días en los que los camiones fueron protagonistas.