Refuerzan la prevención en la zona cordillerana de Río Negro ante el riesgo extremo de incendios

Desde el gobierno provincial realizan recorridas permanentes y controles territoriales para responder ante nuevos focos de fuego.

En medio de la Emergencia Ígnea vigente , el gobierno de Río Negro lleva a cabo un amplio despliegue de prevención en localidades como Bariloche, El Bolsón y sectores aledaños. Brigadistas del SPLIF, personal de Protección Civil y efectivos policiales realizan patrullajes constantes en áreas de alto riesgo.

Según detallaron, estas tareas se llevan a cabo en zonas de camping, caminos rurales, accesos a senderos, refugios y espacios naturales muy concurridos durante el verano, en los que " una chispa puede transformarse en un incendio de grandes dimensiones en cuestión de minutos", advirtieron.

Desde el gobierno provincial remarcaron que "estos recorridos no solo apuntan a la detección temprana de situaciones peligrosas, sino también al contacto directo con vecinos y visitantes ". Ya que en cada intervención informan que el uso de fuego está totalmente prohibido y brindan recomendaciones para reforzar el mensaje de cuidado colectivo.

El rol clave de la Policía en los operativos de prevención

Por otra parte, remarcaron que la presencia policial cumple un rol clave en este esquema. En los operativos participan efectivos de distintas unidades que fueron capacitado para la primera intervención ante incendios forestales. "Esto permite que, ante la detección de humo o un foco ígneo incipiente, la respuesta sea rápida y eficaz, evitando que el fuego avance y genere daños irreversibles", señalaron.

image

Además, el uso de los nuevos móviles preparados para circular por terrenos complejos amplía la cobertura en sectores de difícil acceso. De esta forma, "se refuerza la vigilancia en áreas donde históricamente se registraron incendios o donde las condiciones climáticas actuales elevan el peligro al máximo", destacaron.

En ese contexto, Protección Civil también participa de las recorridas preventivas para evaluar puntos críticos y acompañando el trabajo en terreno. Aseguraron que su presencia permite anticiparse a posibles emergencias y coordinar acciones de manera inmediata si la situación lo requiere.

La prevención es la herramienta más efectiva

Estas acciones se desarrollan en medio de un escenario complejo, "marcado por una Emergencia Ígnea que atraviesa a toda la provincia", comentaron. Es por esto que desde el Gobierno de Río Negro remarcaron que la prevención es la herramienta más efectiva.

image

"Cada control, cada charla informativa y cada patrullaje forman parte de una estrategia pensada para evitar tragedias, cuidar vidas y resguardar uno de los patrimonios naturales más valiosos de la región cordillerana", explicaron.