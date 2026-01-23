Sigue alto el riesgo de incendios en la cordillera rionegrina y el Valle Medio

El intenso calor mantiene en alerta al personal de SPLIF y bomberos. En Bariloche se desató un incendio en un barrio de la zona sur e investigan como se inició.

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales - SPLIF - emitió este viernes su reporte diario en el que advirtió que las condiciones meteorológicas y del ambiente marcan una jornada de alto riesgo para incendios en gran parte de la provincia. Además, el SPLIF extinguió focos ígneos que se iniciaron en Bariloche, por lo que se solicita mantener máxima precaución en el marco de la Emergencia Ígnea.

En este sentido, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego emitió un alerta por temperaturas elevadas y alta disponibilidad de material combustible para la región, una condición que se mantendría, al menos, hasta el martes.

En Bariloche y General Conesa, el índice de peligrosidad por incendios es alto; en El Bolsón es extremo, mientras que en Luis Beltrán es moderado.

Desde el organismo rionegrino se destacó que, ante situación de riesgo o columna de humo, hay que comunicarse inmediatamente al 103.

Fuego en un barrio al sur de Bariloche

En cuanto a novedades el SPLIF reportó que el jueves en Bariloche se inició un incendio forestal entre el barrio Nahue Hue y la avenida de Circunvalación, en el sector sur de la ciudad.

Si bien se generaron tres focos secundarios del otro lado de la ruta, fueron combatidos por los equipos, con una superficie afectada de aproximadamente dos hectáreas.

Durante esta mañana, una recorrida de guardia detectó cinco puntos calientes, que fueron enfriados y controlados, dando el incendio por extinguido.

Ante el ambiente seco, las temperaturas, y el viento, se pide a la comunidad extremar los cuidados, respetar las restricciones vigentes y acompañar el trabajo de los equipos que se despliegan en todo el territorio rionegrino.

Investigan como se iniciaron las llamas

Desde el Splif Bariloche se informó que buscan esclarecer como se iniciaron las llamas en la zona sur de la localidad ante la posibilidad de que hubieran sido hechos intencionales.

“Se está en etapa de investigación, hicieron la supervisión y tomaron algunas muestras, esperamos la respuesta para saber qué inició ese incendio”, informó Nelson Leal, segundo Jefe del Servicio en declaraciones a El Cordillerano Radio.

Leal destacó que en medio de todo el caos que desatan los siniestros en la región se debe destacar el gesto de vecinos que están atentos ante cualquier emergencia.

Sostuvo que fueron varios los llamados que recibieron ante la presencia de una columna de humo. “Eso reafirma un gran compromiso de parte de la comunidad ante el riesgo de un incendio forestal”, ponderó al respecto.

El fuego afectó en mayor parte matorral bajo y pastizales. “Por eso logramos contenerlo en poco tiempo, contamos con un avión de carga terrestre y un helicóptero, ambos del Sistema Nacional”, explicó al mismo medio.

Resaltó que afortunadamente lograron mantener el guego del lado de los barrios y no alcanzó a cruzar Circunvalación porque sino, habría tomado el pinar y una gran pendiente, dificultando las tareas combate.