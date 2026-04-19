Escapó de un control, desató una persecución y terminó chocando contra un auto en el que viajaba un bebé

Huyó de la Policía, chocó contra un auto con una familia y terminó detenido. Un bebé de 8 meses fue trasladado al hospital.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría Sexta. Foto: Gentileza (AN Allen).

Lo que comenzó como un control vehicular en plena madrugada terminó en una persecución que mantuvo en vilo a varios sectores de la ciudad de Allen .

El hecho ocurrió este domingo alrededor de la 1:37 , cuando efectivos policiales intentaron identificar a un Volkswagen Vento . Lejos de detenerse, el conductor aceleró y escapó , dando inicio a un seguimiento que se extendió por varias cuadras.

La persecución finalizó de manera abrupta en la zona de calle Avellaneda y Lorenzo Ramasco , frente al Club Alto Valle. Allí, el vehículo en fuga colisionó contra un Fiat Siena , según informó el medio AN Allen.

En ese auto viajaba una pareja junto a su bebé de apenas 8 meses. El impacto generó momentos de extrema tensión y preocupación.

Una familia en el centro del drama

Tras el choque, la mujer que llevaba al bebé en brazos fue asistida de inmediato por personal de salud y trasladada al hospital para su atención.

El estado de la criatura generó angustia entre los presentes, mientras se desplegaba un importante operativo en el lugar.

Detenido y acusado

El conductor del Volkswagen Vento fue demorado en el lugar tras el siniestro.

image Foto: Gentileza (AN Allen).

Además del accidente, quedó imputado por resistencia a la autoridad, ya que había escapado del control policial que originó toda la secuencia.

Intervención policial

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría Sexta, que ahora trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.

La secuencia, que comenzó con una simple identificación vehicular, terminó convirtiéndose en una peligrosa persecución con consecuencias que pudieron ser mucho más graves.