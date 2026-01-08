Quién era Agustín Troncoso, la víctima del crimen en el barrio 2 de Agosto

El joven de 26 años comenzaba un camino artístico haciendo tatuajes. Llevaba un mes instalado en Cipolletti hasta que fue asesinado el 7 de diciembre pasado.

Agustín Troncoso era neuquino y había cursado sus estudios en la EPET 8.

Agustín Troncoso era un joven de 26 años , con un futuro prometedor, un alma artística y la ilusión de convertirse en un profesional del tatuaje. El neuquino se había instalado en noviembre de 2024 en Cipolletti , alquiló un departamento cerca del Hospital Pedro Moguillansky y mantenía la rutina de visitar a su familia en el barrio Confluencia de la capital provincial. Pero esas ganas y proyectos quedaron truncos cuando sucedió la tragedia el 7 de diciembre , cuando fue asesinado de una puñalada debajo de la axila en el barrio 2 de agosto .

El joven creció en Neuquén y cursó sus estudios secundarios en la EPET N°8 ubicada en Olascoaga y Perticone. Todavía conservaba su grupo de amigos de la escuela, aquellos con los que se experimentan las primeras risas, picardías y experiencias.

Sus conocimientos técnicos aprendidos en el colegio secundario no persistieron como un interés en la vida de Agustín, quien se inclinó por el mundo artístico y específicamente, por el dibujo . Su mamá Vanina, explicó que llevaba a todos lados sus crayones y hojas para dibujar . Lo que denota una pasión inminente por el trazo, los colores y el arte figurativo.

El 2025 había sido un año de progreso para Agustín, ya que consiguió un trabajo en una empresa de distribución y logística, compró un auto Chevrolet Corsa gris que le facilitó el traslado y comenzó una relación de noviazgo con una chica cipoleña. Además, continuaba con pequeños trabajos de tatuajes que lo llevó a perfeccionar su técnica. El futuro parecía prometedor para el joven neuquino.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 16.21.04 Agustín tenía una pasión por el dibujo que trasladó al tatuaje.

El día de la tragedia

Pero ese mismo año tuvo lugar la tragedia. El 7 de diciembre, Agustín pasó la tarde en el río junto a un amigo nuevo, llamado Nelson. Antes le había realizado un tatuaje en su casa. Pero a la noche, ambos jóvenes se trasladaban en el Corsa gris cuando Nelson le pidió pasar a comprar algo.

Cuando estaban en el barrio 2 de agosto, específicamente junto al río Neuquén y lindante con Costa Norte. Al regresar del mercado, apareció un hombre, supuesto conocido de Nelson y se subió al vehículo de Troncoso.

ECP AGUSTIN TRONCOSO (56) La familia de Agustín realizó una marcha para exigir justicia y la detención del principal acusado por el homicidio, Agustín Morales. Estefania Petrella

En un momento del recorrido, hubo una discusión y el hombre –Agustín Ricardo Morales- sacó un cuchillo y comenzó a atacarlo. La autopsia reveló que el cuerpo de Agustín tenía varios cortes en sus antebrazos, lo que demostraba heridas defensivas, ante las múltiples heridas que le provocó el agresor.

Una de las heridas resultó fatal, el cuchillo ingresó por el espacio intercostal, justo debajo de la axila, atravesó la arteria aorta y llegó hasta el pulmón. Esta herida en una arteria vital, le produjo la muerte pocos minutos después.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 16.21.03 Agustín tenía 26 años cuando fue asesinado en el barrio 2 de agosto.

Un testigo del hecho relató que observó una escena a sangre fría, el presunto asesino habría tomado una mochila del interior del auto y se habría fugado esa misma noche.

La detención de Agustín Morales

Finalmente, Agustín Morales fue detenido el miércoles 7 de enero por la tarde, la información fue confirmada por el Jefe de la Comisaría Cuarta, Luis Balboa, a LM Cipolletti.

ECP AUDIENCIA AGUSTIN MORALES (2) Ricardo Morales, el acusado de asesinar a Agustín Troncoso. Le iban a formular los cargos pero la audiencia se suspendió porque nombró abogado particular. Estefania Petrella

El procedimiento se concretó luego de una denuncia telefónica recibida cerca de las 16 en el sistema de emergencias 109, en la que una mujer informó que Morales, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente, se encontraba en la vivienda de sus abuelos, ubicada en el sector A de Costa Norte.

Personal policial de la Comisaría Cuarta se dirigió al lugar y entrevistó a la denunciante, quien manifestó haberlo visto dentro de la vivienda consumiendo bebidas alcohólicas. La mujer permitió el ingreso del personal a una propiedad lindera, desde donde se accede a la vera del río Neuquén, un sector que Morales solía utilizar para ocultarse.