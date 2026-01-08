Crimen de Agustín: postergan formulación de cargos porque el acusado tiene abogado particular

Ricardo Morales, quien estuvo un mes prófugo, nombró a un profesional particular y la audiencia pasó para el viernes. Está acusado de asesinar de una puñalada a la víctima.

Ricardo Morales, el acusado de asesinar a Agustín Troncoso. Le iban a formular los cargos pero la audiencia se suspendió porque nombró abogado particular.

La formulación de cargos contra Ricardo Agustín Morales , el acusado de haber asesinado de una puñalada a Agustín Troncoso en la zona de Costa Norte , se postergó hasta el viernes porque nombró un abogado defensor particular que aún debe empaparse del expediente.

La audiencia de imputación se inició este jueces poco antes del mediodía como se había previsto. Estuvo a cargo la jueza Sonia Martín , pero ni bien se puso en marcha la defensora Oficial Silvana Ayenao informó que en los minutos previos Morales le indicó que había designado a Miguel Zeballos para que lo represente, por lo que desistía de sus servicios.

La jueza ordenó entonces un cuarto intermedio para corroborar el planteo con el mismo profesional, lo que fue confirmado posteriormente. El a bogado querellante, Lucas Dumigual quien asiste a la familia de la víctima no tuvo objeciones, lo mismo que el fiscal Martín Pezzetta , por lo que la magistrada dispuso suspender la audiencia y trasladarla para el viernes a las 11.

ECP AUDIENCIA AGUSTIN MORALES (4) Estefania Petrella

Además de las partes, el personal policial y trabajadores de prensa, asistieron varios familiares de Troncoso encabezados por su madre, Vanina Fuentes, quien se sentó junto al querellante. La mayoría llevaba pecheras con el rostro del joven asesinado. Esperaban ansiosos el desarrollo de las deliberaciones, pero se debieron resignar a la suspensión.

Morales, en tanto, pasará otra noche en la Comisaría Cuarta.

El dato del escondite del acusado del crimen

Junto al querellante los familiares y amigos reclamaron con marchas en Cipolletti y Neuquén la detención de Morales, quien estuvo un mes prófugo. Notaban que pasaba los días y el sospechosos seguía libre. En un trabajo investigativo particular, recabaron datos que afirmaban que el hombre de 34 años no había ido muy lejos, y que incluso seguía en el barrio donde ocurrieron los hechos, el asentamiento 2 de Agosto.

Aún más, estaban seguros de que se escondía en una cueva ubicada cerca del domicilio de su familia. El lunes realizaron una nueva manifestación en la plaza cipoleña y dieron a conocer el dato. Además se lo transmitieron al comisario Luis Balboa, que pasó caminando con otro oficial por el espacio verde.

La pista no era desacertada, porque el miércoles la Policía recibió un llamado que alertó donde se encontraba el prófugo.

Agustín Ricardo Morales 2 Morales fue atrapado el miércoles en un pozón de Costa Norte. Estaba donde había adelantado la familia de Agustín Toncoso, a quien habría asesinado de una puñalada. Policía Río Negro

De inmediato varios móviles de la fuerza se dirigieron al lugar y comenzaron a efectuar rastrillajes. En un momento escucharon ruidos de ramas quebrándose cerca de un sauce de gran tamaño, lo que llevó a reforzar la presencia de los efectivos en el sector.

Allí se encontraron con un entorno complicado: una especie de pozón con agua turbia hasta la cintura, corrientes que dificultaban la movilidad y abundante vegetación que impedía la visibilidad. Sin embargo, los uniformados se quitaron pertrechos y calzados e ingresaron al río. Fue una operación clave, porque entre ramas y hojas, descubrieron al hombre intentando permanecer sumergido para evitar ser visto.

Los efectivos dieron la voz de alto y lograron que el sujeto emergiera del agua. Vestía ropa sencilla y presentaba escoriaciones en los tobillos, signos de la desesperada maniobra de ocultamiento. Rápidamente fue reducido y detenido.

El operativo trabajó personal de distintas comisaría de la localidad, del Cuerpo de Seguridad Vial y del Gabinete de Criminalística.