Rodrigo Buteler encabezó la primera reunión de la nueva conducción de Juntos

La conducción provincial definió un método de trabajo con responsabilidades, agenda mensual y foco en los problemas reales de la gente.

La nueva conducción provincial de Juntos Somos Río Negro , a cargo del cipoleño Rodrigo Buteler , tuvo el primer encuentro oficial. La mesa ejecutiva definió como ejes de trabajo del partido: orden, territorio y gestión.

El encuentro fue encabezado por su presidente, Rodrigo Buteler, junto al vicepresidente, Marcos Castro ; la secretaria general, Natalia Almonacid; y el tesorero, Agustín Pedro Ríos. En conjunto con el resto de la mesa ejecutiva, se definió un método concreto de trabajo basado en tres ejes centrales: territorio, gestión y renovación.

En ese sentido, se acordó fortalecer la presencia en cada localidad a través de las 33 mesas locales conformadas, promoviendo un vínculo directo con las demandas de la comunidad y avanzando hacia un partido más cercano y con mayor capacidad de respuesta.

Asimismo, se definió impulsar una agenda de gestión enfocada en los problemas reales de la gente, articulando de manera directa con equipos de gobierno para avanzar en soluciones concretas y medibles.

rodrigo buteler mesa juntos La nueva conducción de Juntos es encabezada por el cipoleño Rodrigo Buteler.

En este marco, "se reafirmaron los valores históricos del partido, destacando su identidad provincialista, su autonomía en la toma de decisiones y su vocación de gestión, defendiendo los intereses de Río Negro desde el territorio", se informó desde Juntos tras el encuentro.

A su vez, se resolvió promover un fortalecimiento político, ampliando la base del partido e incorporando nuevos referentes, con el objetivo de consolidar una estructura más activa, dinámica y representativa.

Durante la reunión también se estableció un esquema de trabajo con responsabilidades asignadas, metas concretas y una agenda mensual, integrando el trabajo de las mesas locales, la conducción provincial y los equipos de gestión.

Presentación oficial de la Mesa de Juntos

En ese marco, se anunció que el próximo 30 de mayo se realizará una jornada de trabajo conjunta entre la mesa provincial, las mesas locales y los asambleístas. Durante esa jornada, además, se llevará adelante la entrega de certificados por parte de la Junta Electoral partidaria, consolidando formalmente esta nueva etapa institucional.

Además, se avanzará en la conformación de una mesa de intendentes y una mesa de concejales, con el objetivo de fortalecer la articulación política y de gestión en toda la provincia.

Al cierre del encuentro, el presidente del partido, Buteler, expresó: “Estamos ordenando el partido con un método claro, con responsabilidades y con una agenda concreta. Queremos un partido que esté en el territorio, que escuche y que resuelva. La sociedad no espera discusiones internas, espera respuestas. No es tiempo de discutir sin hacer. Hoy Juntos Somos Río Negro tiene equipo, tiene agenda y, sobre todo, tiene rumbo.”

La nueva conducción de Juntos