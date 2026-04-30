Senado: Designan a Enzo Fullone como vicepresidente de Infraestructura

“Hay que modernizar y ampliar la infraestructura para acompañar el crecimiento", sostuvo el senador rionegrino tras su designación. Rutas y transporte, los ejes de la comisión.

El senador por Río Negro, Enzo Fullone asumió la vicepresidencia de la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

En un contexto marcado por el deterioro de rutas , la paralización de obras públicas y la necesidad de mejorar la competitividad de las economías regionales , el Senado de la Nación avanzó con la designación de autoridades en comisiones estratégicas, entre ellas una que resulta determinante para el desarrollo productivo del país.

En ese marco, el senador nacional por Río Negro , Enzo Fullone , fue designado vicepresidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte , un espacio clave para la definición de políticas vinculadas a la obra pública, la conectividad y el sistema logístico argentino.

La decisión lo posiciona en un lugar central dentro de un ámbito donde se discuten proyectos y lineamientos que impactan de manera directa en el desarrollo económico.

Enzo Fullone senador (1) El senador rionegrino, representante de la Libertad Avanza, ocupará un rol de relevancia dentro de la comisión.

Un área estratégica para el desarrollo

La Comisión tiene a su cargo el análisis de iniciativas vinculadas a la planificación y ejecución de obras públicas, el desarrollo urbano, la conectividad vial y el funcionamiento del sistema de transporte en todo el país. En ese ámbito se debaten, entre otros temas, los esquemas de concesión de rutas, la inversión en infraestructura crítica y la mejora de los servicios de transporte.

La designación de un representante rionegrino en la vicepresidencia refuerza la presencia de la provincia en una agenda clave, especialmente en un contexto donde la región patagónica enfrenta desafíos estructurales en materia de conectividad y logística.

Modernización y competitividad

Tras su nombramiento, Fullone planteó que uno de los ejes de trabajo será avanzar en un proceso de modernización de la infraestructura nacional. “Hay que modernizar y ampliar la infraestructura para acompañar el crecimiento productivo de Argentina”, sostuvo el senador, al tiempo que remarcó la necesidad de generar condiciones que favorezcan la inversión.

En esa línea, el legislador adelantó que se buscará impulsar un reordenamiento integral del sistema de transporte, con el objetivo de mejorar la conectividad, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad de las economías regionales. Este punto resulta especialmente relevante para provincias como Río Negro, donde la producción frutícola, energética y exportadora depende en gran medida de una logística eficiente.

Ruta Nacional 151.jpg El estado de los corredores viales en todo el país y el transporte, serán ejes de trabajo. Gobierno Río Negro

El desafío de recuperar la red vial

Uno de los principales ejes de la comisión estará puesto en el estado de la red vial. El deterioro de rutas nacionales y provinciales, sumado a la paralización de obras heredadas, aparece como uno de los problemas más urgentes a resolver.

Desde el Senado, el enfoque apunta a promover esquemas de gestión más eficientes, optimizar los procesos de concesión y fomentar la participación del sector privado como vía para atraer inversiones. La articulación público-privada surge así como una de las alternativas para reactivar proyectos y garantizar su continuidad.

Una mirada federal

Fullone, quien tuvo un paso por Vialidad Nacional en la provincia, remarcó que su trabajo estará orientado por una perspectiva federal, con el objetivo de generar consensos que permitan avanzar en soluciones concretas. La infraestructura y el transporte, en ese sentido, se presentan como herramientas clave para reducir desigualdades regionales y potenciar el desarrollo económico en distintas zonas del país.

En el caso de Río Negro, la mejora de rutas, accesos y corredores logísticos resulta fundamental para acompañar el crecimiento de sectores estratégicos como la energía, la producción agroindustrial y el turismo.

Enzo Fullone El senador también integra la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

Más presencia en comisiones clave

La designación en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte no es la única que ubica al senador rionegrino en espacios de relevancia dentro del Senado. A principios de este año, también fue incorporado como integrante de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, otro ámbito clave para el desarrollo nacional.

De esta manera, Río Negro logra posicionarse en dos comisiones estratégicas que abordan temas centrales para su futuro productivo. Desde la energía, con el impacto de Vaca Muerta y los proyectos en marcha, hasta la infraestructura necesaria para sostener ese crecimiento, la provincia gana presencia en los espacios donde se definen políticas de largo plazo.