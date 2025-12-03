Cuenta regresiva: ¿Habrá fin de semana largo por Navidad y Año Nuevo?

Muchos están planificando viajes, reuniones familiares o escapadas de fin de año . Qué sucederá con los feriados.

Por el momento, ya están confirmados los días de descanso para las fiestas de fin de año.

En los últimos días estuvo tomando fuerza la posibilidad de que se sume un nuevo feriado en el mes de diciembre, lo que daría paso a un descanso extra inesperado para quienes no tendrían que trabajar. ¿Qué pasará para las fiestas de fin de año?

La información que comenzó a circular era que el viernes 5 de diciembre podría ser tomado como feriado o día no laborable, lo que permitiría disfrutar de un nuevo fin de semana largo de cuatro días. Lo cierto es que no hubo ningún decreto publicado ni comunicación formal por parte del Gobierno Nacional.

Así, el lunes 8 de diciembre es un feriado confirmado, donde se conmemora la creencia de que María de Nazaret, madre de Jesús. Además, en muchas casas argentinas, el 8 de diciembre es el día elegido para armar el árbol de Navidad, una tradición que marca el inicio de la temporada festiva.

calendario Indican que la medida iría en línea con una estrategia orientada a fortalecer el turismo interno y replicar el impacto económico del último feriado.

Por lo que el próximo fin de semana largo en la Argentina se conforma por el feriado nacional del 8 de diciembre. que este año cae un lunes, lo que da paso a un descanso extendido de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Lo que permite una pausa anticipada en el último mes del año.

¿Habrá finde largo para Navidad y Año Nuevo?

Hay muchos argentinos que ya están planificando viajes, reuniones familiares o escapadas de fin de año, por lo que se especula con la posibilidad de tener un fin de semana largo para Navidad y Año Nuevo. Qué sucederá este año.

Lo cierto es que en este 2025 Nochebuena, es decir el 24 de diciembre cae miércoles, mientras que Navidad (25 de diciembre) será jueves. Esto deja un escenario particular para quienes buscan aprovechar el calendario laboral y los feriados de fin de año.

Aunque el 24 no es feriado en la Argentina, muchas empresas suelen permitir jornadas reducidas o salidas anticipadas debido a la cena y la organización familiar que implica Nochebuena. Y por su parte, el 25 sí es feriado nacional inamovible por el festejo de Navidad.

Con este panorama, muchos se preguntan si podrían declarar el viernes 26 como feriado con fines turísticos, algo que depende de la decisión del Poder Ejecutivo.

navidad2

En los últimos años, especialmente en períodos de alta movilidad por turismo interno, el Gobierno ha establecido feriados "puente" para favorecer el consumo y el movimiento económico. Sin embargo, no hubo novedades al respecto por ahora.

Por el momento, estos serían los días de descanso para las fiestas de fin de año:

Miércoles 24: jornada laboral habitual (o reducida, según empresa)

jornada laboral habitual (o reducida, según empresa) Jueves 25: feriado nacional por Navidad

feriado nacional por Navidad Viernes 26: día laboral

día laboral Sábado 27 y domingo 28: fin de semana

De confirmarse un feriado turístico, se configuraría un fin de semana extralargo de cuatro días (del jueves 25 al domingo 28).

En tanto, el 31 de diciembre será un miércoles y no es feriado nacional. En cambio, sí será feriado el jueves 1 de enero por Año Nuevo, un día que estará destinado al descanso y a la celebración familiar. Este día será libre para la mayoría de los trabajadores.