Aguinaldos: que van a hacer los argentinos con el sueldo anual complementario

La mayoría de las familias está endeudada con el sistema financiero. Qué pueden hacer los que tienen margen de ahorro.

El sueldo anual complementario o medio aguinaldo tendrá este año para la mayoría de los argentinos el mismo destino: tratar de salir del atolladero que le tienen en sus tarjetas de crédito.

Y es que en 2025 la baja de la inflación impidió el efecto al cual estaba acostumbrado el consumidor local, es decir, comprar en cuotas e ir viendo cómo el efecto de los precios y las subas nominales de salarios iban licuando los vencimientos.

Los márgenes se han acotado, las cuotas no se han licuado y al mismo tiempo el costo de los servicios fue subiendo por encima de la inflación promedio, de manera qu e se fue acotando la capacidad de compra de los ingresos populares.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el primer semestre, uno de cada cuatro hogares pidió préstamos y el 50,9% compró en cuotas o al fiado.

aguinaldo.jpg

Hace más de dos décadas, en el año 2003, las compras en cuotas o al fiado eran menos de la mitad, del 22% de los hogares. Asimismo, el porcentaje de familias que pidió préstamos a bancos o financieras subió del 3,4% al 14,2% en el mismo período.

De acuerdo con datos del Banco Central, hay familias que tienen deudas con el sistema financiero que equivalen al 130% de sus ingresos.

Es por ello, que este año es muy probable que el aguinaldo ya tenga el destino previsto, de manera que los comercios probablemente no puedan aprovechar las ventas de fin de año para recuperar actividad, como suele ocurrir en los tramos finales del año.

Los que pueden ahorrar parte del aguinaldo

Para los que pueden ahorrar algo de sus ingresos por el medio aguinaldo tendrán opciones: una de ellas es la dolarización de fondos. Una de ellas es la compra de dólares en bancos a través de home banking. La otra es comprar dólar MEP en plataformas e invertir en fondos dolarizados o cuentas remuneradas.

Otras opciones son los fondos comunes de inversión, plantean desde la sociedad de bolsa Invertir On line, que ofrece diferentes opciones para el ahorrista pequeño. También está lo que se denomina “renta fija”, que son los bonos de deuda del estado, como los que ajustan por inflación (BONCER) y los Globales que son el dólares.

bancos dolares

Una tercera vía es invertir en acciones de empresas argentinas o de Estados Unidos a través de certificados que se compran en el mercado argentino (CEDEARS).

Vista Energy (VIST): operador independiente líder en Vaca Muerta. Su tesis se centra en el desarrollo de inventario de perforación de petróleo no convencional. Cotiza a mismos valores de hace un año pero con ingresos que crecieron en más del 80%.

YPF (YPFD): principal compañía integrada del sector energético argentino, con más del 55% de participación en el mercado de venta de combustibles, 1.600 estaciones de servicio y más de la mitad de la capacidad de refinación del país. Sumó nuevas concesiones y sostiene un sólido nivel de generación de ingresos.

S&P 500 (SPY): el principal índice estadounidense englobando a las 500 empresas más importantes de dicho país. Una alternativa obligatoria en el portafolio de todo inversor. Al invertir en este CEDEAR, estás adquiriendo una porción de las empresas más grandes del mundo, lo que permite diversificar la cartera de forma eficiente.

Meta Platforms (META): una de las tecnológicas más relevantes del mundo. Invierte en inteligencia artificial para potenciar su negocio publicitario y desarrollar nuevos productos. Con precios de la acción en niveles similares al inicio de año pero con un negocio que no para de crecer.