Médica trucha: una familia la denunciará por la muerte de un paciente

Una familia acusará a la presunta médica trucha por ejercicio ilegal de la medicina. Consideran que tuvo responsabilidad en la muerte de un paciente.

Una familia del Alto Valle denunciará a la presunta médica trucha de Río Negro . Al conocer el nombre de la mujer que habría ejercido la medicina sin título durante más de cinco años, la hija de un paciente que murió en Roca decidió presentarse ante la Justicia por la presunta responsabilidad en el desenlace fatal. También podrían denunciar al centro de salud.

Mariela Marzano ingresó al hospital de Roca en 2020 y trabajó luego en tres clínicas privadas hasta marzo de este año, cuando Salud advirtió irregularidades en el título universitario y le suspendió la matrícula. La Justicia aún no la acusó formalmente, porque la Fiscalía analiza múltiples pruebas para determinar qué delitos le atribuye. Sin embargo, se le aplicaron medidas restrictivas: no puede salir del país y le inhibieron sus bienes.

Tras la denuncia del Gobierno de Río Negro y el inicio de la investigación penal, en Salud presumían que la radicación de denuncias de personas que atendió o sus familiares, era cuestión de tiempo. Este lunes, se confirmó que la familia de un paciente que murió tras una extensa internación en un centro privado de salud de Roca , se presentará ante la Justicia.

Michael Díaz, el abogado de una mujer de Allen, aseguró que al trascender la identidad de la médica trucha, consideró probable que la muerte e su padre sea responsabilidad de la "supuesta médica que estuvo engañando a toda la sociedad en el ejercicio ilegal de la medicina".

La muerte el paciente de la médica trucha

Según el testimonio de la familia, un hombre mayor de edad fue internado en el hospital de Allen y derivado a la Clínica Roca por "una pancreatitis leve". En el centro privado de salud de Roca fue atendido por Marzano y la familia considera que el cuidado médico fue defectuoso.

El paciente "después de varios días se convierte en un caso de pancreatitis grave. Lo operaron dos veces y terminó falleciendo después de tres meses de internación", relató el abogado.

Díaz advirtió que Marzano habría indicado procedimientos que no tenían relación con la patología del paciente. "Ni bien lo internaron le hicieron una intubación, cuando no tenía problemas respiratorios y nada indicaba que fuese necesario", dijo el abogado a LU19.

medico medica hospital.jpg La Legislatura avanza en en modificar una ley que permitiría a médicos de otras provincias, trabajar en Río Negro. Archivo

El caso ocurrió hace dos años y, más allá de las duda sobre la atención recibida por el paciente, la familia no había accionado judicialmente. Ahora, "con mucho dolor" descubrieron que la profesional a cargo de su cuidado "no tendría título habilitante" por lo que en las próximas horas presentarán una denuncia penal.

Díaz anticipó que la denuncia podría ser extensiva a autoridades del centro de salud y, posiblemente, también del ministerio de Salud. El abogado detalló que no habría nombres concretos en la demanda, pero sí un reclamo para que la Justicia investigue a todos los posible involucrados. "Lo que está claro es que fallaron los controles" para que una presunta médica trucha pudiese ejercer la medicina.

La historia clínica será clave para determinar si hubo mala praxis por el ejercicio de la medicina en forma irregular. El análisis de las intervenciones durante la internación también podría complicar a otros profesionales, consideró Díaz.

El caso de la médica trucha

Marzano ingresó al hospital de Roca en 2020, en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus. Presentó un diploma de la Universidad de los Andes, de Venezuela. A fines de 2025 presentó un diploma de especialista en terapia intensiva que hizo ruido entre sus compañeros: había reprobado dos veces en el examen y les aseguró que rindió libre.

Las sospechas llegaron a Salud y bastó una comunicación con la universidad venezolana para descubrir la irregularidad. La universidad aseguró que no hay registros de Marzano como egresada. Y detalló que toda la información del título es correcta, pero corresponde a otro estudiante.

El Gobierno inhabilitó la licencia que le había otorgado a Marzano y la denunció ante la Justicia. La mujer, oriunda de Roca, fue detenida y luego liberada con pautas de conducta. Se espera que la Fiscalía la acuse formalmente esta semana. Mientras tanto, la mujer sumará una primera denuncia de particulares damnificados.