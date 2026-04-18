Caza ilegal en el Alto Valle: secuestran armas, municiones y restos de un misterioso animal silvestre

Un control en zona rural derivó en el secuestro de armas, municiones y restos de un choique. Investigan caza ilegal y tenencia irregular de armamento.

Un procedimiento de control realizado por la Brigada Rural y Montada de General Roca derivó en el secuestro de armas de fuego , municiones , restos de un animal presuntamente protegido y un vehículo, en el marco de una investigación por tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la normativa vigente en materia de fauna.

El operativo se desarrolló durante la tarde del viernes en un sector rural , donde los efectivos interceptaron una camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaban tres hombres mayores de edad . Según se informó oficialmente, al momento de la identificación uno de los ocupantes manifestó que transportaba armas de fuego y presentó documentación correspondiente a parte del armamento.

Sin embargo, debido a que el control se realizaba a unos 120 kilómetros de la base operativa y en una zona sin señal de telefonía celular , se dispuso escoltar el vehículo hasta la sede de la Brigada Rural y Montada para continuar con las diligencias judiciales y verificar la información aportada.

secuestro fauna roca Los individuos fueron interceptados a 120 kilómetros del puesto de la Policía Rural.

Armas, municiones y elementos sin documentación

Ya en las instalaciones policiales y por disposición de la Fiscalía de General Roca, se llevó adelante la requisa del rodado con la participación de testigos y personal del Gabinete de Criminalística. Como resultado del procedimiento, se secuestraron tres armas de fuego: un arma larga de hombro, una pistola calibre 9 milímetros y una pistola calibre 22 que no contaba con la documentación correspondiente.

Además, los efectivos incautaron dos cajas de municiones con un total de 32 cartuchos y tres vainas servidas, elementos que también quedaron bajo resguardo judicial para avanzar en las pericias correspondientes.

Las autoridades indicaron que el hallazgo de un arma sin documentación es uno de los puntos centrales de la causa, ya que podría configurar un delito vinculado a la tenencia ilegal de armas, cuya gravedad dependerá de los informes técnicos y la situación legal de los involucrados.

Choiques 06.jpg Los Choique, son animales silvestres y parte de la fauna autóctona de la región, protegidos por ley. Claudio Espinoza

Sospecha de caza ilegal de choique

Durante la inspección del interior del vehículo, los uniformados también encontraron una bolsa de nylon que contenía carne fraccionada, plumas y dos alas que serían compatibles con un ejemplar de choique, una especie protegida en la región.

Este hallazgo abrió una línea de investigación paralela vinculada a la posible infracción a la normativa de protección de fauna silvestre. Todos los elementos fueron secuestrados y serán sometidos a estudios periciales que permitirán determinar con precisión su procedencia.

En este contexto, desde la fuerza se recordó que la caza, tenencia y transporte de especies protegidas sin autorización constituye una infracción grave, que puede derivar tanto en sanciones administrativas como en causas penales, dependiendo de la situación.

El vehículo en el que se movilizaban los sospechosos también quedó secuestrado a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

motorhome secuestrado Paso Cordoba En Paso Córdoba, la policía retuvo a dos vehículos por falta de documentación.

Controles en Paso Córdoba: camión y motorhome retenidos

En paralelo, personal del Destacamento de Seguridad Vial Paso Córdoba realizó otros procedimientos en el marco de controles vehiculares y de personas, que derivaron en la retención preventiva de un camión y un motorhome por diversas irregularidades.

El primero de los casos ocurrió durante un control de rutina sobre un camión Mercedes Benz modelo 1-1620 que circulaba en sentido sur-norte. Al verificar la documentación, los efectivos constataron que el conductor no contaba con la licencia habilitante para ese tipo de rodado y además carecía del seguro obligatorio.

Ante esta situación, se labró el acta de infracción y se dispuso la retención preventiva del vehículo. Posteriormente, el camión fue entregado a un conductor habilitado que presentó la documentación en regla.

En otro procedimiento, los uniformados interceptaron un motorhome Mercedes Benz que también circulaba en la zona. En este caso, el conductor no poseía la cédula de identificación del automotor y, tras consultar el dominio en el sistema oficial, se detectó que el rodado presentaba una baja de motor, sin poder verificarse la numeración correspondiente.

A esto se sumó que el conductor exhibió una licencia de conducir vencida, lo que agravó la situación. Como consecuencia, se dispuso la retención del vehículo, que quedó a disposición de las autoridades competentes.