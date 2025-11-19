Repostera cayó con frascos con marihuana y queda presa en su casa por un drama familiar

La Policía rionegrina allanó su casa de Cipolletti y secuestró frascos con marihuana. La mujer dijo que la droga era de ella y la condenaron. Cumplirá la pena en su domicilio.

Una mujer de oficio repostera fue condenada a dos años de prisión de cumplimiento obligatorio tras reconocer que eran suyos los casi 300 gramos de marihuana que secuestraron en la casa de Cipolletti, donde vive con su pareja y sus dos hijas menores y un nieto.

El castigo surgió de un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía y la Defensa de la Justicia Federal de General Roca , y lo podrá cumplir en su domicilio , dado que se contempló que es el único sosten del hogar porque el marido pasa la mayor parte del día afuera por su trabajo, y una de las niñas requiere un cuidado especial , porque atraviesa una delicada enfermedad.

De todos modos le aclararon a la condenada, de 43 años, que no podrá andar libremente y que será objeto de un estricto control periódico para verificar el cumplimiento de la pena. Caso contrario podría terminar tras las rejas.

Operativo narco

La droga fue descubierta por integrantes del área de Toxicomanía de la policía provincial en un allanamiento realizado el 10 de junio de 2023 en el inmueble familiar -en cuyo frente funciona una despensa- ubicado en un barrio cercano al hospital Pedro Moguillansky. El operativo fue producto de una investigación iniciada ante la sospecha de que comercializaban estupefacientes.

En la requisa encontraron tres frascos con cogollos de cannabis sativa en distintas habitaciones de la casa como también un envoltorio que contenía la misma sustancia. Mientras que un cuarto frasco con la misma hierba hallaron en un freezer del local comercial. En total eran 287 gramos. Además los policías incautaron 14 pastillas color celeste y blanco, dos teléfonos celulares y 9.650 pesos en efectivo.

En la causa quedaron imputados los dos integrantes de la pareja por el delito de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de ulterior comercialización”.

De venta a tenencia

Ambos fueron a juicio y en un audiencia realizada en octubre último la fiscal General Interina María Claudia Frezzini, informó que modificaban la calificación por “tenencia ilégítima de estupefaciente”, una figura más leve.

Además la fiscal comunicó que habían consensuado con la defensa pública representada por Gloría Ríos y Astrid Reinetti, cerrar la causa en un juicio abreviado, que requería que los acusados reconocieron su culpabilidad.

Pero en este caso fue la mujer quien se hizo cargo de la tenencia, desligando de ese modo la responsabilidad de su pareja, por lo que la Fiscal retiró la acusación contra el hombre. Explicó que no había pruebas suficientes para sostener la teoría de la tenencia compartida, y que generaba una “duda razonable”.

Por consiguiente, las partes pidieron excluirlo de la acción penal, mientras que para la mujer propusieron imponerle dos años de prisión de cumplimiento obligatorio, dado que cuenta con antecedentes penales, aunque no se precisaron los motivos en el fallo dictado recientemente.

Toxicomanía encabezó los allanamientos en Cipolletti y Cinco Saltos. Foto Archivo

En la propuesta, la Defensa también pidió que cumpliera la condena en la modalidad domiciliaria, y para fundamentarlo presentó informes acerca de las “condiciones sociofamiliares y sanitarias del grupo familiar”.

Destacó por un lado que el hombre consiguió trabajo fijo y pasa la mayor parte del día fuera de su hogar, por lo que ella “es la única que sustenta el hogar y las tareas de cuidado de sus hijas”. Agregó que en el año 2019 una de sus hijas fue diagnosticada con un tumor cerebral, por lo que requiere tratamiento de neurología y oftalmología, y que es ella quien se ocupa de su asistencia.

La Fiscalía no se opuso y dictaminó en forma positiva al pedido de prisión domiciliaria, dados los informes inforporados.

El juez Alejandro Silva, del Tribunal Oral Federal de Roca, aceptó el planteo de las partes. Al hombre lo absolvió por falta de acusación fiscal, mientras que a la mujer le impuso los dos años de prisión a cumplir en su casa. Mencionó como agravante la droga hallada y sus antecedentes.

Entre los atenuantes consideró su situación socio-económica, el sosten familiar “con el fruto de su labor económica” en la actividad de pastelería y además cobra la asignación universal de sus dos hijas menores a cargo. Destacó que ambas estudian y que una de ellas padece el cuadro de salud y requiero acompañamiento que es “a su exclusivo cuidado”.

Tiene que permanecer en su casa

El magistrado determinó en el fallo que la mujer deberá permanecer en la vivienda informada de la que “no se podrá ausentar sin previa autorización del Tribunal”. Le advirtió que “en caso de que quebrantare injustificadamente dicha obligación o cuando los resultados de la supervisión así lo aconsejaren, podrá revocarse el beneficio otorgado”.

Además agrega que deberá ser supervisada por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Pena (DCAEP). Controlarán mensualmente el cumplimiento del arresto referido.